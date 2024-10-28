Реставратор храма в Кижах расскажет челябинцам о восстановлении памятников истории

Лекцию смогут послушать все желающие

Реставрация старинных усадеб и памятников истории и культуры становится в Челябинске все популярнее. Волонтеры проводят субботники на территории заброшенных особняков, челябинцев бесплатно учат реставрировать винтажную мебель. Сейчас «Штаб хранителей наследия» решил объединить неравнодушных горожан и создал проект «Общее место». Уже 30 октября гость мероприятия, плотник Александр Ковалев, расскажет о восстановлении памятников из списка ЮНЕСКО и ОКН.

Так, на встрече реставратор поделится своим опытом реставрации Преображенского храма в Кижах, Варваринской церкви в Типиницах и церкви Николая Чудотворца в Унежме (Карелия). Александр расскажет об особенностях восстановления деревянного зодчества, какими инструментами реставрируются памятники и действительно ли Кижи построены без гвоздей.

Встреча пройдет 30 октября. Мероприятие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться в соцсетях проекта.

Проект «Общее место» будет длиться до 31 декабря. За это время челябинцам также обещают практические занятия по реставрации, лекции с реставраторами и открытие выставки «Чувство дома» от челябинских художников.

Возрастное ограничение 12+.