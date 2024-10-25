В середине декабря в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова состоится премьера по Михаилу Булгакову — «Собачье сердце». Артисты уже начали работу над спектаклем, вскоре приступят к первым репетициям.
«Собачье сердце» ставит режиссер Дарья Догадова («Дом Бернарды Альбы», «Доходное место», «Под одной крышей»). Также в создании спектакля принимает участие команда постановщиков, подаривших драме пугающую историю «Дом Бернарды Альбы».
В главных ролях — Денис Кирш, Николай Осминов и Антон Марьинских.
фото: драмтеатр
«С нетерпением ожидаем начала репетиций, чтобы уже в ближайшее время погрузиться в атмосферу фантастического и мистического мира Михаила Афанасьевича Булгакова», — делятся в театре.
Премьера назначена на декабрь.