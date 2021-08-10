Реновацию первой челябинской электростанции свяжут с историей объекта

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов дал советы финалистам соответствующего конкурса

Накануне днем, 9 августа, главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов встретился с финалистами архитектурного конкурса по реновации первой челябинской электростанции и дал им необходимые советы по совершенствованию проекта, сообщает пресс-служба Управления архитектуры и градостроительства Челябинска.

Первая челябинская электростанция, расположенная на строящейся набережной реки Миасс, является объектом культурного наследия. Поэтому работы можно проводить только с учетом всех требований, касающихся таких объектов. Студентам необходимо будет продумать, как работать с охраняющимися фасадами и кровлей, и обратить внимание на историю места и его контекст.

«Студентам-архитекторам нужно разработать концепции реновации и развития этой территории, создав уютное кулуарное пространство, где человек ощущает связь с историей. Для этого важно привести здание к историческому облику, демонтировав пристрои и входные группы 80-90х годов, а также сберечь исторические объекты, например, брандмауэрные стены во дворе электростанции. Также им предстоит продумать в конкурсном проекте организацию новых входов в здание с учетом требований для объектов культурного наследия»,— отмечают в управлении архитекртуры Челябинска.

Поскольку набережная будет местом, ориентированным на пешеходов, Павел Крутолапов рекомендовал студентам учесть пешеходные потоки с улиц Российской, Труда, Свободы и Пушкина и предусмотреть внутри квартала тротуары с возможностью проезда только для спецтехники.

Подготовка к конкурсу по реновации объекта, построенного в 1915-1916 годах, началась в конце апреля 2021 года. Инициатор конкурса — Культурно-деловой центр «Русско-Немецкий дом» — сразу же планировал привлечь к участию не только профессиональных архитекторов, но и студентов.