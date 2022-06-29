Ремонт сцены драмтеатра в Челябинске будет стоить 167 млн рублей

Обновить главный зал должны к концу 2023 года

Центр по охране культурного наследия Челябинской области ищет подрядчика для реконструкции большой сцены в драмтеатре имени Наума Орлова. Нужно полностью заменить всю механику (подъемные и поворотные механизмы, которые используют для перемещения декораций) и освещение, переделать оркестровую яму и постелить новое покрытие сцены. На все выделили из бюджета 167 млн рублей.

Как сказано в техзадании к госзакупке, подъемные и поворотные механизмы должны управляться с пульта, который находится за сценой. Также нужно предусмотреть возможность их регулировки в ручном режиме, если случится поломка и откажет электроника.

Выполнить работы нужно до 10 декабря 2023 года. При этом театр будет продолжать работать.

Капитальный ремонт Театра драмы имени Наума Орлова в Челябинске продолжают в новом строительном сезоне. Рабочие этой весной привели в порядок фасад (это стоило 140 млн рублей). Возле входа появились чугунные скульптуры и барельефы. Теперь дело за внутренними помещениями. Этим летом должны начать менять канализацию. Также до 2023 года оборудуют дополнительные туалеты в цокольном этаже, придумают дизайн-проект для фойе, поставят новый грузовой лифт для бутафорского цеха (это еще 296 млн рублей).