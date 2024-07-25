Ремонт челябинского театра драмы закончат к 1 сентября

Первый после капремонта сезон в родных стенах откроет премьера — шекспировский «Король Лир»

Трехлетний капитальный ремонт челябинского театра драмы имени Наума Орлова вышел на финишную прямую. Готовность учреждения оценили сегодня министр культуры РФ Ольга Любимова и глава региона Алексей Текслер.

Театр драмы является старейшим и одним из крупнейших театров региона. Здание театра — часть архитектурного ансамбля, который формирует центральную часть города, две площади — Театральную и Революции. В 2021 году обновили фасад здания, возле входа сделали чугунные скульптуры и барельефы из каслинского литья.

Сегодня уже отремонтированы буфеты и служебные помещения. Выполнена реставрация интерьеров в фойе. Приобретено мультимедийное оборудование и мебель. Установлена подсветка здания, заменены нижняя механика и планшет большой сцены.

В настоящее время в здании идет ремонт большого зрительного зала вместимостью 850 мест. Малый зал сможет принять 112 зрителей.

Все работы в театре будут завершены к 1 сентября 2024 года.

Несмотря на то, что театр находится в процессе реновации и спектакли проходят на разных площадках города, в 2023 году было создано шесть новых постановок.

Первый после капремонта сезон откроет премьера — шекспировский «Король Лир».

Напомним, в рамках двухдневного визита на Южный Урал Ольга Любимова посетила Сатку, где проходит выставка Русского музея, оценила реализацию в регионе мероприятий нацпроекта «Культура» и провела рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.