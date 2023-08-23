Река Ай в Челябинской области переживает пик туристической активности

В самые жаркие выходные на одном километре реки плыли одновременно 50 катамаранов

Экстремальный отдых, каким считались сплавы по реке, в нынешнем сезоне окончательно стал популярным среди самых широких народных масс. Если раньше такой маршрут выбирали те, кто спокойно переносит отсутствие бытовых удобств, тучи комаров, близость клещей, ночлег в палатках в любую погоду и прочие прелести дикого туризма, то сейчас на катамаранах плывут и бабушки, и мамы с младенцами, и модные барышни, и люди с ограниченными возможностями, и все, кто хочет.

Туристические паблики переполнены искренними восторженными отзывами о том, какие необыкновенные места, воздух, тишину, возвращение в детство, перезагрузку, горы, чудесных людей и новую жизнь в целом подарила им река.

«Река Ай превратилась в реку туристов. На фотографии — приблизительное количество туристов, проходящих по реке в течение 30 минут», — таким комментарием саткинский фотограф Денис Шакиров сопроводил этот кадр, ставший вирусным.

Позже автор признался, что это, конечно, фотошоп, но «фотография изначально задумывалась для привлечения внимания к назревшей проблеме вокруг ситуации с рекой, которую оккупировали туристы. Фотошоп здесь лишь как инструмент для донесения идеи. Поверьте, реальность отличается ненамного», написал Денис.

Чтобы оценить масштабы нагрузки на реку Ай и ее берега нынешним летом, мы связались со специалистами туриндустрии в Саткинском районе и в челябинском Центре проектного развития территорий.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Заместитель главного редактора газеты «Саткинский рабочий» и депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района Светлана Перфильева считает, что инфраструктура реки Ай совершенно не готова к такой туристической нагрузке.

«Мы не против водного туризма. У нас прекрасные места, и мы всем гостям рады. Но река, ее инфраструктура не рассчитаны на такую антропогенную нагрузку. Разве это нормально, что по выходным к точке старта в Межевом, например, подъезжают без счета двухэтажные автобусы, ставят транспорт там, где им удобно, и в конце концов весь берег превращается в стихийную парковку? Разве правильно, когда люди в поселке Новая Пристань, например, откуда отплывают катамараны, с вечера четверга не могут подойти к реке, а иногда и просто выйти из дома, весь берег занят палатками, транспортом и кострищами? Разве нормально, что по берегу установлено всего четыре оборудованных стоянки с туалетами и баками для мусора, и эти туалеты либо заперты, либо в ужасном состоянии, а баки переполнены?» — рассуждает Светлана Перфильева.

Светлана рассказывает, что саткинские экологи, волонтеры и некоторые местные участники турбизнеса каждую осень по окончании сезона добровольно выходят на уборку берега и вывозят мусор КамАЗами. По ее словам, местные депутаты напрямую не могут повлиять на регулярность вывоза мусора и качество уборки общественных туалетов: статус особо охраняемой природной территории подразумевает, что эти вопросы подведомственны региональному Минэко.

Местные жители, с которыми редакции удалось поговорить, сходятся во мнении, что водный туризм — это прекрасно, но ажиотажный спрос на сплавы в этому году выявил целый ряд проблем, первая из которых — острая нехватка организованных стоянок на берегу.

Фото: Гузель Валиева

В Центре туризма Саткинского района считают, что поток туристов на реке Ай в этом сезоне не больше, чем в прошлом, примерно 120 тысяч человек, и уточняют, что это по официальным данным: неорганизованный поток никто учесть не в состоянии.

«Ведь есть и теневой поток, неорганизованные группы, одиночки. По нашим оценкам, это еще тысяч сорок, примерно треть от учтенных туристов. На пике, когда был фестиваль водного туризма „Айские притесы“, например, на реке одновременно было пять тысяч человек. Конечно, это много. Мы только начинаем создавать инфраструктуру», — делится своими мыслями исполняющая обязанности директора районного Центра туризма и гостеприимства Ирина Заикина.

В перспективе, считают в туристическом департаменте, должна быть благоустроена вся береговая линия, оборудованы санитарные зоны, обозначены зоны, совсем свободные от туристов, а стационарных стоянок должно быть минимум в полтора раза больше.

По мнению Ирины Заикиной, снизить нагрузку могла бы система бронирования.

«Как в отелях. Туристы заранее бронируют места и, если мест нет, не приезжают. Сейчас мы расставляем аншлаги, где рекомендуем останавливаться только на оборудованных стоянках с туалетами и баками. Их около десяти, платных и бесплатных. Но на таких стоянках от 500 до 800 мест с учетом палаток. А народу плывет, конечно, гораздо больше», — комментирует Ирина Заикина.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Мы обратились за комментарием в Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области, вопросы задали следующие:

1. Как вы оцениваете антропогенную нагрузку на эту природную территорию?

2. Сколько необходимо оборудовать площадок для туристических стоянок, чтобы все могли разместиться с минимальным комфортом?

3. Необходимо ли, на ваш взгляд, упорядочить туристический поток и каким образом это сделать?

Сотрудники Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области ответили следующее.

«Негативное влияние выражено в неуважительном отношении людей к природным территориям. Для снижения антропогенной нагрузки на местах массовых стоянок устанавливаются мусорные баки, баннеры, указатели, благоустраиваются экотропы. В указанный в запросе турпоток входят однодневные и двух-трехдневные сплавы. Следовательно, размещение требуется не всем. В данный момент, если говорить о сплаве, места размещения можно найти в Межевом, в частных домах и на базах отдыха в Кульметово. Оборудован большой кемпинг близ Сикияз-Тамакского пещерного комплекса. В пиковые месяцы эти места размещения перегружены. Одно из решений — создать условия для туристов, при которых они могут выбрать между палаткой и удобным модульным отелем. В настоящее время в стадии реализации находится мастер-план реки Ай, включая территорию ГЭС „Пороги“, которым предусмотрено строительство нескольких объектов коллективного средства размещения. Уже в 2023 году в п. Межевой согласно мастер-плану появится современный визит-центр. Это позволит упорядочить турпоток, помочь туристам с выбором мест размещения и экскурсий. Ай — это не только сплавы. Здесь будут развиваться пешие, конные, велосипедные маршруты, что снизит нагрузку на акваторию реки», — прокомментировали в ведомстве.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

«На самом деле хотелось еще плыть и плыть. Жаль, что не удалось насладиться тишиной, — на реке „пробки“ из сплавщиков, на берегу кемпинги на 200 палаток… Эх, не будет больше так, как оно было 20 лет назад», — написала в одном из ВК-пабликов Наташа Н. и выразила главные впечатления туристов этого сезона.