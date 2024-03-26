Размер премии «Золотая лира» в Челябинске увеличен в 2,5 раза

Выплату в новом размере получат лауреаты уже текущего года

Депутаты Челябинской городской думы приняли решение увеличить размер выплаты победителям премии «Золотая лира» — работникам сферы культуры и искусства. Она вырастет в 2,5 раза, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на председателя ЧГД Андрея Шмидта.

Премию в новом размере получат уже нынешние лауреаты, которых будут чествовать 8 апреля.

«Я напомню, 25 марта отмечался День работника культуры, мы широко его не праздновали в связи с траурными мероприятиями, вручение премии „Золотая лира“ также было отложено. Но депутаты приняли решение увеличить размер премии, которую вручают лауреатам вместе с золотым значком, с 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Я думаю, что это хорошая мера поддержки, которая обрадует наших победителей», — отметил Андрей Шмидт.

Он отметил, что решение было принято заочным голосованием единогласно.

Премия «Золотая лира» была учреждена к 270-летию Челябинска в 2006 году, она вручается за заслуги в развитии культуры и искусств в нескольких номинациях (от музейного дела до театральной деятельности); присуждается профессионалам, одаренным детям и талантливой молодежи.