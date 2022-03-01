«Радуга в тюрьме прямоугольного флага»

В Челябинске состоялась премьера пластического спектакля Plumbum

В последний день зимы, 28 февраля, прошла премьера пластического спектакля PLUMBUM Челябинского театра современного танца. Постановка вдохновлена теорией времени известного советского астрофизика Николая Козырева. Ученый предположил, что время материально, переносит энергию во Вселенной и может вмешиваться в события. Кроме того, спектакль-медитацию «Эфир» представил Калужский Инновационный театр балета.



Обе постановки относятся к сайнс-арту — это направление, где искусство сливается с наукой. Театральный перформанс создала команда художников, хореографов, музыкантов, драматургов izotop.lab.

Проектом занимается режиссер и хореограф Ярослав Францев. Он еще в прошлом году задумал мультижанровую историю IZOTOP.LAB, триптих на грани науки и искусства. Вдохновившись теориями ученых-физиков о времени и пространстве, хореограф решил поставить три танцевальных спектакля — о прошлом, настоящем и будущем. В этот вечер зрители увидели спектакли о Свинцовом прошлом и Эфирном будущем.





Пока зрители занимают свои места, в зале играет музыка. Точнее, это звон металла, но до странности мелодичный. Нет занавеса и кулис, мы видим старые металлоконструкции сцены, которые обычно прячут за кулисами.

Свет гаснет. Будто из ниоткуда появляются актеры. Под неживые металлические звуки они двигаются ломано и неестественно. Пластика тяжелая, музыка холодная, заполняющая голову. Зал наблюдает, не отрываясь. Актеры Театра современного танца не произносят слов, но некоторые персонажи время от времени повторяют один и тот же монолог о радуге, как мантру.





«...Я помню радугу в тюрьме прямоугольного флага, что трясется над головами, в которых теперь темно...»— все быстрее и быстрее твердят герои.

Динамика нарастает, и ты как будто включаешься в сюжет: вот звонкая свадьба — пара идет под венец, все танцуют и читают неприличные частушки, вот распад СССР — по радио тревожные сообщения, а на сцене хаос и беготня, вот новая экономика — люди снуют туда-сюда по базару, а продавцы с мегафоном выплевывают прохожим прямо в лицо рекламные зазывалки.





И чем дальше, тем железнее, циничнее становятся люди — при этом пластика понятнее, живее. Вот герой уже не ломано танцует, а бьется в конвульсиях, пока его шею сжимает цепь. Он будто собака прикован к железному коробу, в котором живут те, с кем он полчаса назад танцевал в одном потоке.





Прямо на сцене актеры меняют наряды, профессии и роли. Из металла возводят железный короб. Актеры старательно строят каркас, дружно стучат молотками, чтобы потом оказаться запертыми в этом коробе, который фигура в черном наглухо закрывает железными листами.





Сам спектакль называется Plumbum — свинец, тяжелый и вредный металл. И весь спектакль тяжелый, резкий и ломаный, но до очарования металлический. Скорее, это промышленный сюрреализм, чем сайнс-арт. Но это ни в коем случае не упрек — напротив.





PLUMBUM. Челябинский театр современного танца



Перформанс Калужского театра современного балета «Эфир» противоположен постановке Челябинского театра современного танца буквально во всем. Вместо музыки здесь — громкое человеческое дыхание, а движения мягкие, пластичные до бесформенности.





Танец тактильный и ни капли не пошлый. Речь, собственно, о любви. Насладиться гибкостью и эстетикой человеческого тела без деления на хорошее и плохое, без ханжеских усмешек — бесценный эмоциональный опыт. Зритель бессознательно делает вдох и выдох синхронно с актерами.





Герои в «Эфире» намного больше говорят, чем актеры в «Свинце»: рассуждают о любви, вслух думают, каким должен быть их избранник. Танцоры постоянно меняются партнерами. Вот на сцене рождается красивая пара, которая сливается в чувственных вздохах и движениях, а через минуту — упс, он и она уже с другими. Это выглядит тонко и честно, хоть и немного грустно. Авторы подчеркивают свободу, искренность, ежеминутность.





«Эфир», то есть наше будущее, в трактовке Калужского балета — это идеальное общество, в котором каждый отделен и категорически отличается от других, каждый нарочно другой. И при этом совместность этих разных других отдельных персон представляется очень красивой и естественной. Клубок перепутанных тел, который актеры образуют в финале, фантастически им удобен: каждому есть место внутри общего, как будто только так и правильно быть.





Но это эфир — неуловимое и нематериальное состояние вещества.