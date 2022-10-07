Работы челябинской художницы Елены Илле попали в виртуальную галерею Foundation

А вживую их можно посмотреть на выставке в холле отеля «Парк Сити»

В холле челябинского отеля «Парк Сити» 6 октября открылась выставка дизайнера и художницы Елены Илле. Она два года занимается цифровой живописью и теперь прошла модерацию одного из крупнейших виртуальных рынков произведений цифрового искусства — Foundation.





Коллекция ее картин — это нумерологический ответ на то, что сейчас происходит в мире и как с этим справляться. Елена пользуется астрологическими подсказками и эзотерическими учениями, чтобы создать картины из важных эмоциональных образов. Главный участник большинства полотен — женщина в своих эмоциях и переживаниях. Картины очень символичны — на них есть изображения лотоса (чистого цветка) и животных (это тотемы), часов и улиц городов.

«Все мои картины — это мои переживания происходящего в мире. Я начала заниматься цифровым искусством два года назад. И считаю, что именно искусство должно спасти мир», — делится эмоциями Елена Илле.





Часть полотен — физические, висят на стенах. А несколько представлены в 3D-визуализациях. Художница рисует Apple-карандашом на площадке программы Procreate, соединяя таким образом обычную технику рисования с возможностями компьютерной программы. А сделать картины в 3D ей помогает другой художник, NFT-артист Никита Елизарьев из Миасса. Мы уже рассказывали про этого парня, который продает свои NFT-работы на виртуальном рынке за криптовалюту (самая дорогая продажа — за 2 эфира, по курсу 2021 года это около 500 тысяч рублей), а недавно создал целую виртуальную мастерскую для известного каллиграфиста Покраса Лампаса.





«Елена вкладывает глубокий смысл в свои произведения, поэтому мы сработались. На Foundation художники могут сами предлагать свои работы для открытой аудитории. А уже коллекционеры выбирают художников по аудитории, по бэкграунду, по смысловой наполненности работ. Наверняка найдется коллекционер, которому работы Елены придутся по вкусу», — говорит Никита Елизарьев.

Сейчас рынок цифрового искусства как и криптовалюты в России просел. Но художники уверены, что этот выход на мировую арену не закроется, пока не закроется сама глобальная виртуальная сеть.