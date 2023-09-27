Работы челябинских современных художников выставят в Москве

В доме культуры «ГЭС-2» запускают проект «Зеркало сцены»

С 28 сентября в московском доме культуры «ГЭС-2» стартует выставка «Зеркало сцены». Проект полностью посвящен челябинскому формальному и неформальному искусству. По соседству выставят работы из фондов музея изобразительных искусств и работы андеграундных современных художников.



Список художников и авторов огромный — больше 60 имен челябинских деятелей искусства. Среди них: главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев, авангардист Лев Гутовский, создатели «Клоповника» Алиса Жихарева и Намор Вотилав.

Проект состоит из пяти частей с экспонатами и документами из челябинских музеев, работами современных художников и предметами из частных коллекций.

В экспозиции выставят проекты, которые челябинцы вместе с кураторами из Москвы делали на арт-лаборатории «Вспышки и пробелы». Это аудиоспектакль, дневники впечатлений о городском боре и пластический перформанс.