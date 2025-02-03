Пять южноуральских театров примут участие в проекте «Тыловая история»

Режиссерско-драматургическую лабораторию к 80‑летию Победы запускает Челябинский Молодежный театр

Судьбы людей, переживших годы Великой Отечественной в тылу, трудовой подвиг южноуральцев, их трагедии и радости — все это станет предметом изучения и творческого переосмысления режиссерско-драматургической лаборатории «Тыловая история», которую запускает к 80-летию Великой Победы Челябинский Молодежный театр, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

В проекте примут участие пять южноуральских театров: помимо Молодежного, это Камерный, «Манекен», Новый художественный и театр «Вымысел» из Верхнего Уфалея — и четыре драматурга: Игорь Витренко, Мария Конторович, Егор Черлак, Мария Аникина.

Цель проекта — показать, как в условиях военного времени стремительно развивалась южноуральская тяжелая промышленность, а также как жили и трудились наши земляки.

«Это история нашего региона, история народного подвига, имеющая значимость как в культурном, так и в художественном контексте», — делится главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев.

Стать частью проекта может любой житель Челябинской области. Свои истории, связанные с периодом 1941—1945 годов, можно прислать на почту pobeda@chelgmt.ru до 28 февраля, обязательно указав фамилию, имя, отчество и номер телефона для обратной связи.

Из полученных историй режиссеры выберут по одной, с марта по апрель будут работать с их авторами в режиме онлайн, создавая эскизы, а затем приедут в театры для репетиций с артистами.

Показ эскизов, включая открытые обсуждения с критиком Екатериной Морозовой и студентами театроведческого факультета ГИТИСа, пройдет 10 мая на городской площадке — в Арт-сквере.