Пять топовых Tik Tok блогеров из Челябинска: трое начинающих комиков, одна певица без голоса и собака Соня

Мы отобрали самых популярных тиктокеров, пролистали контент и поинтересовались, сколько ребята зарабатывают

Насстаанас

@.Nasstaanas

4 100 000 подписчиков







Девушка из Челябинска, сейчас живет в Москве, в тик-ток-хаусе Vibehouse. Ей 19 лет. Более четырех миллионов подписчиков.

Это не первый ее канал-миллионник. Первый администрация Tik Tok заблокировала за нарушение правил, причиной стали частые жалобы на неприемлемый контент. Что именно было неприемлемого в роликах юного блогера, мы сказать не можем, но знаем, что площадка запрещает публиковать откровенный и жестокий контент, и на первой ступени его модерирует робот, поэтому это мог быть и ошибочный бан.

В роликах Настя не разговаривает, а просто открывает рот и, как бы сказали наши бабушки, кривляется крупным планом. Ее ролики — это липсинг: когда человек изображает, что поет под фонограмму. Изредка девушка пританцовывает, но основное ее занятие- гримасы. Основной упор идет на мимику и артикуляцию, Настя явно старается быть артистичной. Звучат обычно популярные и вирусные треки, которые до этого использовали в своих видео более крутые блогеры.

Контент однообразный, да и не сказать, чтобы очень интересный. Смотреть ролик за роликом становится скучновато. О сценарии или сложном монтаже речи не идет. Девушка больше работает на привлечение внимания: длинные ногти (от кончика носа до бровей примерно), яркий макияж, синие или зеленые волосы, пирсинг во рту, в носу и на губах, трудно подсчитать, сколько там колечек.



Подобного добра в Tik Tok полно. Видео у Насти выходят два-три раза в день, это не так уж часто. В одинаковых декорациях, без какого-либо фона — просто комната. Иногда используется кое-какая аппаратура: появляется таинственная фиолетовая или синяя подсветка. Но все на минималках: бывает, несколько роликов подряд сняты под одну и ту же песню. Такое впечатление, что девушка снимает сразу несколько фрагментов и загружает по очереди: нельзя надолго оставлять аудиторию.

Теперь про деньги. Крупные блогеры из Tik Tok — а Настя именно такая — не ведут дела самостоятельно. Их бизнес ведут PR-агенты. Мы связались с агентом и выяснили, что 15-секундный рекламный ролик на канале Nasstaanas стоит от 90 тысяч рублей. К сожалению, платят только за рекламные видео, а не за каждое.

Мы попытались связаться с Настей в инстаграме и спросить, почему она просто открывает рот и ничего не поет, но ответа, к сожалению, не получили. Зато ее рекламный менеджер ответил нам о цене ролика в течение нескольких минут.

Парень из Челябинска, ему 18 лет. У Тимура подписчиков поменьше — 670 тысяч человек, хотя над контентом он работает больше. Как правило, он выкладывает короткие скетчи: шутки о знаках зодиака, отношениях с семьей и друзьями, в общем, о том, что обычно волнует подростков. Скетчей о девушках и отношениях с мамой в Тik Tok полно.Уникальным контент не назвать, хоть у парня и есть определенная харизма. Ролики довольно позитивные, и чувствуется, то на них потрачено некоторое-то время. Тимур пробует работать над ракурсами, цветокоррекцией, монтажом. Но... не злоупотребляет.При этом просмотров у видео меньше, чем у Насти с ее четырьмя миллионами: ролики набирают, в среднем, по 5-10 тысяч просмотров. Если попадают в рекомендации, то разгоняются от 100 тысяч до нескольких миллионов.Тимур так же, как Настя, несколько раз терял свой аккаунт из-за блокировки, но сейчас все нормализовалось: н уже во второй раз набрал с нуля аудиторию, значит, есть своя фанбаза.С рекламой молодой человек также работает через менеджера, но узнать цену одного ролика мы не смогли. Ответа на наш вопрос не последовало.Максим живет в Челябинске, ему 21 год. Он снимает юмористический контент, в основном, скетчи. Это единственный блогер из топа, который делает сюжеты о родном городе. Например, есть несколько таких: Максим прогуливается по центру и комментирует все, что ему попадается: граффити, вывески и даже дорожные знаки, все это приправляет шуточками. Но такие ролики, скорее, исключения.Лайфстайла много: вот наш блогер с друзьями, вот сдает на права или просто общается со зрителями. Темы примерно те же, что и у блогера выше — юмористические сценки забавные истории из жизни. Но снято все немного проще.По сути, это те же скетчи из инстаграма, что были очень популярными несколько лет назад. Конечно, скетчи никуда не уйдут, это рабочий формат, но их смотрят из-за харизматичного автора, юмор этот, прямо скажем, — на любителя.Рекламы на аккаунте заметно много: от рекламы газировки до приложений для знакомств. На канале есть прямой продакт-плейсмент и конкурсы от брендов. Но узнать примерную цену за рекламный пост мы не смогли.Обычные ролики набирают от 10 до 100 тысяч просмотров, иногда видео «выстреливают» на полмиллиона, рекламные же ролики набирают около 5-10 тысяч просмотров.Особенный аккаунт, который отличается от других вышеперечисленных. Как минимум потому что это Тik tok собаки. Собаки-скейтбордиста.Хозяева бульдога Сони снимают, как она задорно катается на скейтборде по Челябинску, а также не скрывают своего возмущения, что кататься в городе особо негде. Особенно собакам.Это просто ми-ми-ми-ролики. Такие видео беспроигрышны: их любили и любят. Смотреть на котиков и собачек нравится всем. А тут еще и песик забавно катается на скейте, перебирая короткими лапками, при чем у Сони отлично получается, она еще может посоревноваться в скорости и мастерстве с двуногими скейтерами.У Сони и хозяина, кстати, есть и инстаграм @sk8dowg, но он не так популярен, как Tik Tok, в нем всего 4 тысячи подписчиков.Авторы не делают рекламу, при том, что собирают бешеное количество просмотров: некоторые ролики — более 10 миллионов. Мы не нашли ни одного рекламного ролика, хотя просмотрели все. Авторы только продают мерч с Соней в инстаграме.Начинающий блогер из Челябинска, ему 22 года. Снимает все те же скетчи и лайфстайл: ходит по городу, общается с людьми, дарит сладости, передразнивает походки прохожих. Контент достаточно позитивный, за что парня награждают лайками и просмотрами. О рекламных предложениях речи пока не идет, менеджера у парня тоже нет.Юмор у Гоши, на наш вкус, специфический: иногда нецензурный и местами пошлый, но... «заходит». Ориентир больше на мужскую аудиторию, точнее говоря, на реальных пацанов. Иногда встречаются ролики «на подумать» с глубокомысленными цитатами о том, как дорога любовь и дружба в наше непростое время — когда-то такими была плотно упакована лента во ВКонтакте.Снимать Гоша начал всего год назад, а в ноябре 2021 года набрал (и торжественно отпраздновал) планку в 300 тысяч подписчиков. Видео набирают в среднем 30-40 тысяч просмотров.То, что взрослым и образованным гражданам, кажется кривлянием и клоунадой, стало нормальным коммерческим проектом: некоторые челябинские ребята активно сотрудничают с рекламодателями и за видео получают больше средней зарплаты по региону. Другое дело, что просто снимать видео для этого мало. Нужна харизма, талант или хотя бы вызывающий вид. А талантливый PR и маркетинг на себя возьмут (уже взяли) специально обученные люди.