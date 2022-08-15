Пять идей благоустройства улицы Пушкина в Челябинске

Рассматриваем проекты, которые предложили участники-урбанисты Мастерской Дома архитектора. Тут велодорожки, новые парковки и потенциальный бюджет в 205 миллионов рублей!

В Челябинске подвели итоги проекта Мастерская «Пушкина». Несколько десятков увлеченных горожан два месяца изучали одну из центральных улиц города — Пушкина. Среди участников были студенты, урбанисты, архитекторы, культурологи, педагоги, айтишники и деятели искусства. Они поднимали архивные документы, опрашивали местных жителей, заходили в еврейскую общину и пожарную часть, изучали граффити, считали голубей, припаркованные автомобили и пустующие арендные площади.





Исследование было поделено на части: кто-то собирал историю застройки улицы, кто-то подсчитывал бизнес-точки и арендные площади. Чтобы в результате составить рекомендации и даже какое-то подобие плана будущего благоустройства территории. Исследование запустили при Доме архитектора и особенно подчеркнули, что участники изучают именно среду, культурную и урбанистическую. То есть наполняют улицу смыслом, а не составляют ТЗ по новым зданиям.

«Каждое проектное решение, каждое благоустройство должно иметь обоснование. Так что „Мастерская“ — это и есть такое исследование. Это история, антропология, архитектурно-градостроительный анализ и так далее. И теперь у нас появятся новые решения для развития улицы», — говорит Галина Зубаирова, куратор программ Дома архитектора.

Выступления участников были короткими. Подробные результаты исследования каждой группы будут сшиты в альбом и переданы в распоряжение челябинского управления архитектуры. Ознакомиться с ними сможет любой желающий.

Если коротко, то ул. Пушкина — тенистая, тихая, плотно забитая машинами, с густой исторической застройкой, которую нужно учитывать при проектировании новых жилых кварталов и зданий. Она начинается с дома Данцигера, отреставрированного объекта культурного наследия. Продолжается синагогой и историческими домами. Потом панельной застройкой из 1980-х.

На ул. Пушкина почти не бывает студентов, зато гуляет много молодых пап с колясками. Мемориальный комплекс — причина споров местных жителей и челябинцев в целом. Потому что для жильцов ближайших домов это в первую очередь парк, где и голубей можно покормить. А для горожан — знаковое место, в котором нужно вести себя достойно. И без всяких голубей.





В итоге участники составили список идей и рекомендаций по благоустройству ул. Пушкина. Из основных — советоваться с жителями, не терять исторический контекст и активно вовлекать бизнес. Примерный бюджет благоустройства, по подсчетам экономистов, составит более 200 миллионов рублей. Зато в итоге город получит новые рабочие места, довольных жителей и дополнительные налоги в свой бюджет.

Были и более конкретные идеи. Публикуем пять любопытных и спорных.



1. Две полосы





На участке ул. Пушкина от ул. Труда до ул. Карла Маркса — одностороннее движение, а разметки по полосам нет вовсе. Участники Мастерской предложили использовать пространство более рационально. Сделать две полосы минимальной ширины (3,25 м), чтобы проехать могла пожарная машина. А остатки ширины улицы можно отдать под тротуары шириной 2—3 метра и...

2. Велополосу

Ее предлагают сделать двусторонней и вписать в карту маршрутов, разработанную в рамках стратегии развития велоинфраструктуры Челябинска. В сечении улицы проектировщики поместили две встречные полосы по 1 метру шириной с буферной зоной 0,75 метра от проезжей части. Ожидается, что дорожка соединит прогулочные территории новой набережной и станет частью кольцевого веломаршрута по центру города. Но это еще не все. От ширины улицы остается еще чуть-чуть места, которое займут...

3. Парковки

Их сделают диагональными (2,5 х 5,3 м). В перспективе платными, и на всем протяжении улицы от ул. Труда и до сквера им. Чайковского. Устроят даже там, где сейчас их нет. По словам участников, о парковках в момент исследования говорили и местные жители, и представители бизнеса.

4. Улица-река

Это станет одним из способов увязать прошлое, настоящее и будущее улицы и создать ее уникальный исторический облик. Участники Мастерской предложили использовать для концепции благоустройства мотив реки, воды и волны. Как символ перетекания эпох, культурных слоев и так далее. Использовать волну предлагают и в узорах плитки на тротуарах, и в малых архитектурных формах.

5. Паблик-арты





Наравне с архитекторами и урбанистами ул. Пушкина исследовали знатоки современного искусства. Алиса Жихарева и Намор Вотилав (ранее они курировали галерею современного искусства «Клоповник») вместе с художниками придумали 10 паблик-артов, которые вписываются в ул. Пушкина, несут в себе какой-то важный для этой местности смысл. Например, тихий закуток, в котором постоянно будет транслироваться белый шум. Или несуществующий фонтан прямо на стене дома. Или вот запертая дверь, которой дадут особенный адрес — ул. Маяковского, 60. Паблик-арты появятся на Пушкина уже до конца августа, и мы подробнее расскажем про каждый из них.

Идеи Мастерской «Пушкина» лягут в основу будущих проектов благоустройства и застройки ул. Пушкина. По крайней мере, акцент на этом сделал главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов:

«Проекты, подобные Мастерской, помогают нам лучше понимать город. И формировать предложения, которые должны изменить город к лучшему. Не зря сегодня на презентации идей благоустройства ул. Пушкина присутствует и глава района, и девелоперы».