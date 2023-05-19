Челябинских аниматоров пригласили в Москву на «Союзмультфильм»

Проекты отметили продюсеры и директор студии Борис Машковцев

18 мая на челябинском фестивале «Мульти-пульти» прошел питчинг проектов, на котором сценаристы и аниматоры представляли идеи мультфильмов перед экспертами из «Союзмультфильма».



Всего на питчинг отобрали 11 проектов. Десять — от аниматоров из Челябинска и из Кургана.

«Нам пришло 23 заявки. Выбирали не по возрасту и опыту, а по интересности проекта», — рассказал председатель Ассоциации производителей кино и анимации Челябинской области Артем Инглин.

Среди сценариев выделили работы преподавателя режиссуры из ЧГИКа Анны Красавиной и сценариста Лии Чесноковой из Челябинска. Лия представляла свой детский образовательный сериал «История о Зине» — про маленькую зебру Зину, которая познает мир.

«Зебра Зина ищет ответы на детские вопросы: почему облака летают, как плавают дельфины и так далее. Это пока только сценарий, но Лия для презентации представила варианты в нескольких разных стилях», — отмечает Артем Инглин.

О сценариях хорошо отозвались эксперты из «Союзмультфильма»: директор студии Борис Машковцев, директор производства Анна Морякова и продюсер Вадим Долгих. Лию пригласили в Москву на экскурсию по студии «Союзмультфильм».





Во второй группе свои проекты представляли мультипликаторы.

«Были ребята абсолютно разных возрастов. Например, 17-летняя Агата Симонова, выпускница школы. Не от мира сего, в хорошем смысле. Она буквально мыслит картинками. Очень заинтересовала всех экспертов. Она планировала поступить в Екатеринбург, но у нее есть все шансы учиться в Москве»,— комментирует Артем Инглин.

Агату тоже пригласили на экскурсию по «Союзмультфильму».

«Пока ребят пригласили на экскурсию, но не исключено, что после могут и пройти переговоры о каких-то совместных проектах», — рассуждает Артем Инглин.

Был взрослый проект в стиле аниме: «Летний кружок» художника Владислава Кудрякова, сериал про летний лагерь и старшеклассников.





«Проект хороший, но эксперты порекомендовали найти сценариста. Прямо на питчинге провели переговоры со сценаристом Аней Красавиной. Если сериал в дополнение к картинке получит сильную историю, то у „Летнего кружка“ большие перспективы», — поясняет Инглин.

Кроме начинающих аниматоров, со своими готовыми проектами выступали и опытные мультипликаторы. Например, Анна Абалмазова показала свой пластилиновый обучающий мини-сериал «Мультиматика».

«Давний проект Анны. Очень живой сериал, который обучает детей математике. Очень понравился экспертам и стал условным победителем», — поясняет Артем Инглин.

Питчинг проходил в рамках «Мульти-пульти Феста». Его устроили, чтобы авторы могли получить конструктивную критику от опытных специалистов, познакомиться друг с другом и продолжить развивать свои навыки.