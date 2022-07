А еще просто необходим прямой туристический автобус из Челябинска. Хотя бы рейс в неделю. Тогда люди будут чаще туда ездить, иностранцы будут чаще туда ездить. Как эксперт, я не вижу других преград для того, чтобы на Аркаиме стало больше туристов и иностранных гостей.

— Не скажу ничего нового. Just doing what you enjoy doing. Делай то, что тебе нравится делать. Ну и будь рядом с любимыми, конечно. Я еще месяц проведу в стране. Потом поеду в Армению — продлить российскую визу еще на три года. А потом вернусь домой, чтобы рассказать подробности моего путешествия за счастьем всем родным, друзьям, знакомым и незнакомым. И я снова поеду в Россию, позже.

Джудит поправляет бусы, отмахивается от солнца и добавляет, что само место раскопок достаточно далеко от всей инфраструктуры заповедника. И по жаре добраться до него нереально. Маленький автобус по расписанию решил бы дело. И зонтики, много зонтиков для тех, кто не учел степную жару. Тогда найдется масса желающих смотреть достопримечательности, участвовать в развлекательной программе или слушать лекции.Джудит садится в машину, радостно подставляет ладони под холодный воздух кондиционера и рассказывает, что на самом деле Россия — одна из самых безопасных стран для жизни и путешествий. Что в Америке ее давно бы ограбили на какой-нибудь автобусной остановке. Но в России этого случиться не может, так что миссис Стивенс чувствует себя в полной безопасности.Спрашиваю ее, какую музыку включить, а она в ответ смеется, мол, любит слушать всякое старье. Выбираю для нее Джонни Кэша.На вокзале у касс — электронная очередь. В прошлый раз Джудит сидела у стеклянных дверей примерно час. Скучно не было, утверждает гостья, ведь челябинский вокзал, как и большинство вокзалов России, очень красив.Кассир РЖД сообщает, что кондиционер в вагоне, может быть, будет, а может, и нет. На что американка улыбается, снова разводит руками и прикладывает карту к терминалу оплаты: все неважно, ведь ее путешествие продолжается.