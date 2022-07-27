Джудит не очень понимает названия городов, но уже не переживает об этом. Она четыре месяца изучала русский язык в Сочи, знает слова «думаю», «женщина» и «пожалуйста» и очень заразительно смеется.
В Челябинск Джудит приехала неслучайно. Для нее это точка входа в заповедник Аркаим — памятник истории, которому четыре тысячи лет. Мы перехватили Джудит уже после поездки на древнее городище. Она пыталась купить билет на поезд до Астрахани и битый час объясняла сотруднице вокзала, что хотела бы место в купе, а не в плацкарте.
Встречу за чашкой кофе разыграли на троих: мой навык устного английского нулевой, зато коллега с радио «Бизнес ФМ» София Дегтярева — дипломированный переводчик. Так что какие-то фрагменты беседы с миссис Стивенс вы можете послушать в эфире первого делового радио Челябинска.
— Джудит, почему вы решили отправиться в путешествие по России?
— Я более 40 лет придумывала путешествия для других людей — у меня было свое туристическое агентство. Клиенты ездили по городам и странам, и я сама очень много путешествовала. Россия долгое время была закрыта, а мне хотелось познакомиться с ней так же близко, как я изучила Европу и Азию.
— Россия пользуется популярностью у американских туристов?
— Совсем нет. Я подбирала клиентам круизы по морям, составные туры по Европе. Но Россия оставалась вне их интересов.
При этом, заметила Джудит, она провела здесь уже полгода и уверена, что между русскими и американцами нет большой разницы: мы одинаково выглядим, у нас схожие ценности и взгляды. А в чем-то русская действительность и вовсе превосходит американскую. Например, в обеспеченности едой, в безопасности на улицах и социальной защите.
— А вы сами бывали в России раньше?
— Двадцать, нет, двадцать один год назад я проехала на «Сибирском экспрессе» через Иркутск и Улан-Удэ, была в Москве и Санкт-Петербурге, заезжала в Украину. Но это было так давно, страна сильно изменилась с тех пор.
Например, американка отметила хорошие дороги, общественный транспорт, архитектуру городов, новые отели. И главное — то, как развивается туристическая инфраструктура: автобусы, гиды, развлекательные мероприятия и сервисы. Американская гостья увидела большой потенциал для турбизнеса.
— Сложно было решиться поехать одной?
— Я побывала в 130 странах, знаю, как спланировать путешествие. Так что вышла на пенсию, продала свое агентство крупному игроку в Нью-Йорке и решила исполнить заветную мечту — погрузиться в Россию. Это мой челлендж: открыть американцам эту страну, показать, что путешествовать по России так же просто, как по Европе.
— В каких городах побывали?
— Я прилетела в Сочи и четыре месяца учила там русский язык. Мне нужно было уметь купить билет, сделать заказ в кафе и просто минимально общаться. Когда почувствовала, что моих навыков хватит, — купила билет до Новосибирска. Этот город стоит на двух берегах реки, там прекрасная набережная, по ней приятно гулять. Оттуда я поехала в Барнаул, где нашла себе англоязычного гида для поездки на Алтай. Дальше на поезде в Томск. Была в Дагестане, Казани… очень много городов.
Я уточняю между делом, покупает ли она какие-то сувениры. На что Джудит машет руками — у нее больная нога и очень маленький рюкзак, куда ей лишний груз. Весь багаж — это впечатления, ну и фотографии, конечно. А я примечаю у нее на шее бусы с глазурью, сильно напоминающую гжель. Впрочем, кто сказал, что сувениры не могут быть функциональными?
— Что было самым удивительным на вашем пути?
— Русские деревни. Путешествие на Алтай напомнило мне наш Тихоокеанский Северо-Запад. Казань и ее окрестности — это Средний Запад. А Урал напоминает местности где-то между Канзасом и Небраской, где выращивают пшеницу и кукурузу. И мне нравится смотреть на богатые поля, густые леса. Мне нравится смотреть на ваши дома, фермерские хозяйства, на то, как вы выращиваете еду, на ваши фабрики.
— А как в маршрут попал Челябинск?
— Я слышала, что Челябинск очень индустриальный город. Поэтому мне было интересно побывать тут. И я считаю, что у вас очень милый город, я рада, что нахожусь здесь. Мне нравятся парки, прогулочные зоны. Накануне мои новые друзья из Челябинска сводили меня в Арт-сквер. Я увидела город разнообразным. Но приехала я сюда, чтобы посетить Аркаим. Очень хотела увидеть археологические раскопки.
— Чего вы ожидали от Аркаима?
— Я увлекаюсь археологией, мне нравится античность. Я была в подобных местах. На острове Пасхи, на юге Турции, в Индии… Поэтому мне очень хотелось увидеть Аркаим. Ученые расчистили там большую площадку, и я буду рада, если они продолжат свою работу! Но до Аркаима очень сложно добираться. Сначала постояльцы и сотрудники отеля «Арбат» помогли мне купить билет до Магнитогорска. А дальше… Ох, я рада, что на моем пути встретились Екатерина, Антон и Владимир. Только благодаря им смогла добраться до Аркаима и увидеть все своими глазами.
Джудит смеется, потому что название «Магнитогорск» дается ей даже не с третьего раза. Однако от души рассказывает историю о том, как добиралась с пересадками, пропустила свой автобус и потеряла всякий запал. Но доброжелательные люди, которые встретились ей в дороге и в самом заповеднике, быстро исправили ситуацию.
Между тем мы допиваем кофе и стартуем в сторону вокзала — чтобы выполнить обещание и помочь гостье купить билет на поезд.
— Джудит, на Аркаиме вы разговаривали с сотрудником заповедника и рассказали, какое это удивительное место. Но потом уточнили, что его надо развивать и продвигать. Каким вы видите Аркаим через несколько лет?
— О да, мне бы хотелось побывать там еще. Мне понравилась атмосфера, я была удивлена, как много людей живут там в кемпинге. Очень красивые магазины с картинами и керамическими изделиями, интересный музей. Я была там всего день, за такой срок не увидишь все. А в дальнейшем я надеюсь, что власти региона обратят внимание на развитие Аркаима. И появится место, где люди смогут остановиться на несколько дней. Не шикарное, но милое и уютное, чтобы можно было переночевать.
А еще просто необходим прямой туристический автобус из Челябинска. Хотя бы рейс в неделю. Тогда люди будут чаще туда ездить, иностранцы будут чаще туда ездить. Как эксперт, я не вижу других преград для того, чтобы на Аркаиме стало больше туристов и иностранных гостей.
Джудит поправляет бусы, отмахивается от солнца и добавляет, что само место раскопок достаточно далеко от всей инфраструктуры заповедника. И по жаре добраться до него нереально. Маленький автобус по расписанию решил бы дело. И зонтики, много зонтиков для тех, кто не учел степную жару. Тогда найдется масса желающих смотреть достопримечательности, участвовать в развлекательной программе или слушать лекции.
— Путешествия — главное в вашей жизни?
— Ну, я не могу не сказать про семью. У меня двое детей, шестеро внуков. Но они все очень заняты. Поэтому вместо того, чтобы ковыряться в саду, как это подобает женщинам в моем возрасте, я делаю что-то другое. Например, придумываю поездку в Россию.
— Ваши близкие поддерживают вас?
— Они очень волнуются, потому что я приехала в самом начале [спецоперации. — Прим. ред.) и они были уверены, что меня посадят в тюрьму, отправят в ГУЛАГ (Джудит разводит руками, словно извиняясь, и смеется. — Прим. ред.). У американцев есть довольно негативное представление о России, к сожалению. Но я была непреклонна, решила ехать и не возвращаться до тех пор, пока не закончу свой челлендж и не увижу все, что планировала. Сейчас мои родные и друзья спокойны, потому что я показала им, что у меня все хорошо, нет проблем, я в безопасности. Они видят, как я прекрасно провожу время. А я ведь действительно прекрасно его провожу.
Джудит садится в машину, радостно подставляет ладони под холодный воздух кондиционера и рассказывает, что на самом деле Россия — одна из самых безопасных стран для жизни и путешествий. Что в Америке ее давно бы ограбили на какой-нибудь автобусной остановке. Но в России этого случиться не может, так что миссис Стивенс чувствует себя в полной безопасности.
Спрашиваю ее, какую музыку включить, а она в ответ смеется, мол, любит слушать всякое старье. Выбираю для нее Джонни Кэша.
— Джудит, вам 78!
— (Смеясь.) Да, я бы не хотела это признавать. Но это прекрасный возраст.
— В чем ваш секрет? Есть у вас правила жизни?
— О, ничего необычного. Я остаюсь активной, тренируюсь, чтобы тело оставалось сильным. У меня много хобби, и я не теряю к ним интереса. И пока ты с любовью делаешь что-то — ты остаешься молодым. В 20 лет я с рюкзаком за плечами совершила почти кругосветку! Путешествия — моя жизнь, это и поддерживает жизнь во мне.
На вокзале у касс — электронная очередь. В прошлый раз Джудит сидела у стеклянных дверей примерно час. Скучно не было, утверждает гостья, ведь челябинский вокзал, как и большинство вокзалов России, очень красив.
— В чем счастье, Джудит?
— Не скажу ничего нового. Just doing what you enjoy doing. Делай то, что тебе нравится делать. Ну и будь рядом с любимыми, конечно. Я еще месяц проведу в стране. Потом поеду в Армению — продлить российскую визу еще на три года. А потом вернусь домой, чтобы рассказать подробности моего путешествия за счастьем всем родным, друзьям, знакомым и незнакомым. И я снова поеду в Россию, позже.
Кассир РЖД сообщает, что кондиционер в вагоне, может быть, будет, а может, и нет. На что американка улыбается, снова разводит руками и прикладывает карту к терминалу оплаты: все неважно, ведь ее путешествие продолжается.
Джудит поправляет бусы, отмахивается от солнца и добавляет, что само место раскопок достаточно далеко от всей инфраструктуры заповедника. И по жаре добраться до него нереально. Маленький автобус по расписанию решил бы дело. И зонтики, много зонтиков для тех, кто не учел степную жару. Тогда найдется масса желающих смотреть достопримечательности, участвовать в развлекательной программе или слушать лекции.
— Путешествия — главное в вашей жизни?
— Ну, я не могу не сказать про семью. У меня двое детей, шестеро внуков. Но они все очень заняты. Поэтому вместо того, чтобы ковыряться в саду, как это подобает женщинам в моем возрасте, я делаю что-то другое. Например, придумываю поездку в Россию.
— Ваши близкие поддерживают вас?
— Они очень волнуются, потому что я приехала в самом начале [спецоперации. — Прим. ред.) и они были уверены, что меня посадят в тюрьму, отправят в ГУЛАГ (Джудит разводит руками, словно извиняясь, и смеется. — Прим. ред.). У американцев есть довольно негативное представление о России, к сожалению. Но я была непреклонна, решила ехать и не возвращаться до тех пор, пока не закончу свой челлендж и не увижу все, что планировала. Сейчас мои родные и друзья спокойны, потому что я показала им, что у меня все хорошо, нет проблем, я в безопасности. Они видят, как я прекрасно провожу время. А я ведь действительно прекрасно его провожу.
Джудит садится в машину, радостно подставляет ладони под холодный воздух кондиционера и рассказывает, что на самом деле Россия — одна из самых безопасных стран для жизни и путешествий. Что в Америке ее давно бы ограбили на какой-нибудь автобусной остановке. Но в России этого случиться не может, так что миссис Стивенс чувствует себя в полной безопасности.
Спрашиваю ее, какую музыку включить, а она в ответ смеется, мол, любит слушать всякое старье. Выбираю для нее Джонни Кэша.
— Джудит, вам 78!
— (Смеясь.) Да, я бы не хотела это признавать. Но это прекрасный возраст.
— В чем ваш секрет? Есть у вас правила жизни?
— О, ничего необычного. Я остаюсь активной, тренируюсь, чтобы тело оставалось сильным. У меня много хобби, и я не теряю к ним интереса. И пока ты с любовью делаешь что-то — ты остаешься молодым. В 20 лет я с рюкзаком за плечами совершила почти кругосветку! Путешествия — моя жизнь, это и поддерживает жизнь во мне.
На вокзале у касс — электронная очередь. В прошлый раз Джудит сидела у стеклянных дверей примерно час. Скучно не было, утверждает гостья, ведь челябинский вокзал, как и большинство вокзалов России, очень красив.
— В чем счастье, Джудит?
— Не скажу ничего нового. Just doing what you enjoy doing. Делай то, что тебе нравится делать. Ну и будь рядом с любимыми, конечно. Я еще месяц проведу в стране. Потом поеду в Армению — продлить российскую визу еще на три года. А потом вернусь домой, чтобы рассказать подробности моего путешествия за счастьем всем родным, друзьям, знакомым и незнакомым. И я снова поеду в Россию, позже.
Кассир РЖД сообщает, что кондиционер в вагоне, может быть, будет, а может, и нет. На что американка улыбается, снова разводит руками и прикладывает карту к терминалу оплаты: все неважно, ведь ее путешествие продолжается.
Редакция благодарит сотрудников заповедника «Аркаим», и лично Викторию Олиферчук и Владимира Здора за фрагменты интервью, снятые на территории Аркаима.
И конечно, Софию Дегтяреву, журналиста радио «Бизнес ФМ — Челябинск», за отличную беседу на чистейшем английском.