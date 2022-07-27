Путешествие Джудит на Аркаим в поисках счастья

Как американка проехала половину России на поезде и автобусе, чтобы увидеть древнее городище





А еще просто необходим прямой туристический автобус из Челябинска. Хотя бы рейс в неделю. Тогда люди будут чаще туда ездить, иностранцы будут чаще туда ездить. Как эксперт, я не вижу других преград для того, чтобы на Аркаиме стало больше туристов и иностранных гостей.

Джудит поправляет бусы, отмахивается от солнца и добавляет, что само место раскопок достаточно далеко от всей инфраструктуры заповедника. И по жаре добраться до него нереально. Маленький автобус по расписанию решил бы дело. И зонтики, много зонтиков для тех, кто не учел степную жару. Тогда найдется масса желающих смотреть достопримечательности, участвовать в развлекательной программе или слушать лекции.



— Путешествия — главное в вашей жизни?



— Ну, я не могу не сказать про семью. У меня двое детей, шестеро внуков. Но они все очень заняты. Поэтому вместо того, чтобы ковыряться в саду, как это подобает женщинам в моем возрасте, я делаю что-то другое. Например, придумываю поездку в Россию.



— Ваши близкие поддерживают вас?



— Они очень волнуются, потому что я приехала в самом начале [спецоперации. — Прим. ред.) и они были уверены, что меня посадят в тюрьму, отправят в ГУЛАГ (Джудит разводит руками, словно извиняясь, и смеется. — Прим. ред.). У американцев есть довольно негативное представление о России, к сожалению. Но я была непреклонна, решила ехать и не возвращаться до тех пор, пока не закончу свой челлендж и не увижу все, что планировала. Сейчас мои родные и друзья спокойны, потому что я показала им, что у меня все хорошо, нет проблем, я в безопасности. Они видят, как я прекрасно провожу время. А я ведь действительно прекрасно его провожу.







Джудит садится в машину, радостно подставляет ладони под холодный воздух кондиционера и рассказывает, что на самом деле Россия — одна из самых безопасных стран для жизни и путешествий. Что в Америке ее давно бы ограбили на какой-нибудь автобусной остановке. Но в России этого случиться не может, так что миссис Стивенс чувствует себя в полной безопасности.



Спрашиваю ее, какую музыку включить, а она в ответ смеется, мол, любит слушать всякое старье. Выбираю для нее Джонни Кэша.



— Джудит, вам 78!



— (Смеясь.) Да, я бы не хотела это признавать. Но это прекрасный возраст.



— В чем ваш секрет? Есть у вас правила жизни?



— О, ничего необычного. Я остаюсь активной, тренируюсь, чтобы тело оставалось сильным. У меня много хобби, и я не теряю к ним интереса. И пока ты с любовью делаешь что-то — ты остаешься молодым. В 20 лет я с рюкзаком за плечами совершила почти кругосветку! Путешествия — моя жизнь, это и поддерживает жизнь во мне.







На вокзале у касс — электронная очередь. В прошлый раз Джудит сидела у стеклянных дверей примерно час. Скучно не было, утверждает гостья, ведь челябинский вокзал, как и большинство вокзалов России, очень красив.



— В чем счастье, Джудит?



— Не скажу ничего нового. Just doing what you enjoy doing. Делай то, что тебе нравится делать. Ну и будь рядом с любимыми, конечно. Я еще месяц проведу в стране. Потом поеду в Армению — продлить российскую визу еще на три года. А потом вернусь домой, чтобы рассказать подробности моего путешествия за счастьем всем родным, друзьям, знакомым и незнакомым. И я снова поеду в Россию, позже.

Кассир РЖД сообщает, что кондиционер в вагоне, может быть, будет, а может, и нет. На что американка улыбается, снова разводит руками и прикладывает карту к терминалу оплаты: все неважно, ведь ее путешествие продолжается. Джудит поправляет бусы, отмахивается от солнца и добавляет, что само место раскопок достаточно далеко от всей инфраструктуры заповедника. И по жаре добраться до него нереально. Маленький автобус по расписанию решил бы дело. И зонтики, много зонтиков для тех, кто не учел степную жару. Тогда найдется масса желающих смотреть достопримечательности, участвовать в развлекательной программе или слушать лекции.Джудит садится в машину, радостно подставляет ладони под холодный воздух кондиционера и рассказывает, что на самом деле Россия — одна из самых безопасных стран для жизни и путешествий. Что в Америке ее давно бы ограбили на какой-нибудь автобусной остановке. Но в России этого случиться не может, так что миссис Стивенс чувствует себя в полной безопасности.Спрашиваю ее, какую музыку включить, а она в ответ смеется, мол, любит слушать всякое старье. Выбираю для нее Джонни Кэша.На вокзале у касс — электронная очередь. В прошлый раз Джудит сидела у стеклянных дверей примерно час. Скучно не было, утверждает гостья, ведь челябинский вокзал, как и большинство вокзалов России, очень красив.Кассир РЖД сообщает, что кондиционер в вагоне, может быть, будет, а может, и нет. На что американка улыбается, снова разводит руками и прикладывает карту к терминалу оплаты: все неважно, ведь ее путешествие продолжается.

Редакция благодарит сотрудников заповедника «Аркаим», и лично Викторию Олиферчук и Владимира Здора за фрагменты интервью, снятые на территории Аркаима.

И конечно, Софию Дегтяреву, журналиста радио «Бизнес ФМ — Челябинск», за отличную беседу на чистейшем английском.

Джудит Энн Стивенс 78 лет. Она уже полгода в России: сделала себе карту «Мир», может вызвать такси через «Яндекс» и знает, что такое русская маршрутка. В кошельке у нее две бумажки с русскими фразами: «Пожалуйста, покрасьте мне корни в темный цвет» и «Мне нужен билет на поезд». И еще есть большая бумажная карта России на русском.Джудит не очень понимает названия городов, но уже не переживает об этом. Она четыре месяца изучала русский язык в Сочи, знает слова «думаю», «женщина» и «пожалуйста» и очень заразительно смеется.В Челябинск Джудит приехала неслучайно. Для нее это точка входа в заповедник Аркаим — памятник истории, которому четыре тысячи лет. Мы перехватили Джудит уже после поездки на древнее городище. Она пыталась купить билет на поезд до Астрахани и битый час объясняла сотруднице вокзала, что хотела бы место в купе, а не в плацкарте.Встречу за чашкой кофе разыграли на троих: мой навык устного английского нулевой, зато коллега с радио «Бизнес ФМ» София Дегтярева — дипломированный переводчик. Так что какие-то фрагменты беседы с миссис Стивенс вы можете послушать в эфире первого делового радио Челябинска.При этом, заметила Джудит, она провела здесь уже полгода и уверена, что между русскими и американцами нет большой разницы: мы одинаково выглядим, у нас схожие ценности и взгляды. А в чем-то русская действительность и вовсе превосходит американскую. Например, в обеспеченности едой, в безопасности на улицах и социальной защите.Например, американка отметила хорошие дороги, общественный транспорт, архитектуру городов, новые отели. И главное — то, как развивается туристическая инфраструктура: автобусы, гиды, развлекательные мероприятия и сервисы. Американская гостья увидела большой потенциал для турбизнеса.Я уточняю между делом, покупает ли она какие-то сувениры. На что Джудит машет руками — у нее больная нога и очень маленький рюкзак, куда ей лишний груз. Весь багаж — это впечатления, ну и фотографии, конечно. А я примечаю у нее на шее бусы с глазурью, сильно напоминающую гжель. Впрочем, кто сказал, что сувениры не могут быть функциональными?Джудит смеется, потому что название «Магнитогорск» дается ей даже не с третьего раза. Однако от души рассказывает историю о том, как добиралась с пересадками, пропустила свой автобус и потеряла всякий запал. Но доброжелательные люди, которые встретились ей в дороге и в самом заповеднике, быстро исправили ситуацию.Между тем мы допиваем кофе и стартуем в сторону вокзала — чтобы выполнить обещание и помочь гостье купить билет на поезд.