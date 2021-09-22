Путешественник из Сатки стал героем фильма о России для федерального телеканала

Серия проекта «Россия. Нам 30 лет!» с Владимиром Титовым появилась в Cети

К юбилею Российской Федерации телеканал «Россия-1» подготовил проект «Россия. Нам 30 лет!», в рамках которого рассказал истории ровесников страны. Одним из героев проекта стал 30-летний Владимир Титов из Сатки: про молодого человека сняли документальный фильм. На днях ролик о нtм опубликовали на YouTube.



Подать заявку на участие в проекте «Россия. Нам 30 лет!» предлагали всем, кто родился в 1991 году. От Саткинского района отправили заявки для десятков кандидатов, но режиссер проекта выбрал именно Владимира. Молодой человек работает в доменном цехе Саткинского чугуноплавильного завода. Операторы сняли его на рабочем месте, во время катания на мотоцикле и вместе с семьей.

В объектив попали саткинские пейзажи и главные достопримечательности города. Через несколько месяцев после съемок у Владимира умер отец. Это тоже решили включить в фильм — съемочная группа вновь приезжала в Сатку.

В молодежном парламенте города Владимир Титов представляет интересы своего предприятия. Молодой человек любит путешествовать и несколько лет назад совершил пробег по Европе на мотоцикле.

Отметим, что в рамках проекта «Россия. Нам 30 лет!» сняли десять фильмов-портретов о жителях страны, которым в этом году исполнилось 30 лет. Среди героев ученый-медик, автогонщица, геолог, глава оленеводческой бригады, моряк-подводник, общественный деятель.