Конюхов приезжал в Челябинск на премьеру фильма «Повелитель ветра», снятого об одном из его легендарных путешествий — вокруг Земли на воздушном шаре. Он рассказал, что у него еще много нереализованных идей и он планирует новое путешествие.
На днях в телеграм-канале появилось сообщение, что он запланировал установить два мировых рекорда в Арктике: летом 2024 года на атомном ледоколе «50 лет Победы» Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин достигнут архипелага Земля Франца-Иосифа, где путешественники намерены установить новый мировой рекорд по дальности полета на двухместном мотопараплане в Арктике. По плану они должны пролететь 600 километров над Северным ледовитым океаном до Северного полюса.
На пресс-конференции Федору Конюхову задавали много вопросов о том, как переживает его экстремальные приключения его семья. Путешественник ответил: «Они волнуются и любят меня. Хотят не хотят, а я же ухожу все время». Конюхов похвалил работу кинематографистов (режиссера Игоря Волошина и продюсера, исполнителя главной роли Федора Бондарчука) за то, что сняли честное кино, не лубок: здесь мы рассказывали подробнее о его впечатлениях.
Поздравления Федору Конюхову опубликовали в своих соцсетях председатель ЗСО Олег Гербер и глава Миасса Егор Ковальчук.