Пруд за «Алмазом» приведут в порядок и построят новую набережную

Группа КОНАР начала работу по очистке пруда перед главным административным корпусом

В Ленинском районе Челябинска началась очистка искусственного водоема, у центральной проходной Индустриального парка «Станкомаш». Этот технический пруд будет полностью очищен, а набережная — благоустроена.

«Сейчас ведется очистка пруда и его берегов с помощью спецтехники. Затем будет установлена гидроизоляция из мембраны, проведен дренаж, смонтирована система водоснабжения и водоотведения, рециркуляции и аэрации», — сообщает пресс-служба компании.

В 2017 году компания КОНАР впервые провела его очистку и установила новый фонтан на воде. Здесь рыбачат местные жители и утраивают импровизированные пикники.

По проекту пруд будет поделен дамбой на верхний и нижний водоемы, максимальная глубина составит примерно семь с половиной метра. Вокруг благоустроят полноценное городское пространство: береговую линию укрепят, уложат новый газон, высадят кустарники и цветники, оборудуют фонтаны с подсветкой и пешеходные дорожки.

Презентация проекта по благоустройству набережной запланирована на май-июнь 2023 года. Компания КОНАР предлагает официально назвать безымянный водоем с техническим бэкграундом Инженерный пруд.