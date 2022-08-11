Профессор Магнитогорской консерватории награжден орденом Дружбы

Ираклий Гвенцадзе преподает вокал и исполнительское искусство

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Указом президента Российской Федерации профессор Магнитогорской консерватории имени Глинки Ираклий Гвенцадзе награжден орденом Дружбы. Документ подписан 8 августа 2022 года.



Ираклий Гвенцадзе родился в Тбилиси и начинал карьеру как солист знаменитого в 1970-х ВИА «Иверия». Был солистом Грузинской государственной капеллы, руководил мужским вокальным октетом «Джвари», пел в Московском академическом камерном хоре. В Магнитогорском оперном театре Ираклий Александрович пел партию Тореадора в опере «Кармен» Ж. Бизе, Елецкого в «Пиковой даме» Чайковского, Жоржа Жермона в «Травиате» Дж. Верди.



Ираклий Гвенцадзе является учредителем международного благотворительного фонда и конкурса исполнительского искусства имени Важи Чачава в Тбилиси, международного вокального конкурса «Гори, звезда!» в Магнитогорске. Его студенты становятся лауреатами международных конкурсов в Праге, Дьере, Актобе, Тбилиси, Москве, Вене. Выпускники работают солистами оперных театров в Магнитогорске и Челябинске, в военном ансамбле МВД и в Санкт-Петербургской капелле.

