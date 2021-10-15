Проект публичной библиотеки «Полевая почта: Южный Урал» стал лауреатом конкурса «Книга года»

Трехтомное издание отметило профессиональное жюри

В Рязани с 6 по 9 октября проходил Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир». Его организатором является Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького. Челябинская Публичка приняла участие в этом мероприятии, представив проект «Полевая почта: Южный Урал».

Фестиваль «Читающий мир» направлен на популяризацию книг и чтения, национальной литературы и языков. Ежегодное мероприятие объединяет издательства, специалистов сфер науки, культуры и образования, любителей книги из различных регионов России и зарубежных стран. В конкурсе «Книга года» в этом году участвовало 192 издания 68 издательств и издающих организаций из 25 регионов России, а также из Донецкой Народной Республики и Эстонии.



Как сообщает пресс-служба ЧОУНБ, жюри конкурса во главе с доктором филологических наук Ольгой Вороновой отметило это издание дипломом лауреата в номинации «Документальное свидетельство эпохи». Проект состоит из трех книг, подготовленных по материалам народного волонтерского проекта «Полевая почта — Южный Урал» (письма с фронта 1941–1945), посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Письма и открытки публикуются в хронологическом порядке по дате отправления: с 1941 до 1945 годы, с января по декабрь. Кроме того, в последней части издания напечатаны материалы, время написания которых установить не смогли. Весточки солдаты писали своим родным в окопах, между боями, в поездах и госпиталях. Получателями значатся жители многих городов и деревень Южного Урала. Все письма и открытки с фронта представлены в книгах в виде отсканированного оригинала документа и перепечатанной, но не редактированной версии. Сохранив стилистику и орфографию солдат, авторы издания хотели подчеркнуть историческую значимость документов.

Трехтомник представлен не только в ЧОУНБ, но и в других библиотеках Челябинска и области, а также в некоторых учебных заведениях. Кроме печатной версии есть аудиокниги и электронные издания.