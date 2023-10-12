Проект «Мастерская Культурный слой» в Челябинске выиграл грант губернатора

На первом этаже в особняке на Труда, 89, появится свет и цивилизация

Авторы идеи — волонтерское движение по реставрации и спасению исторических зданий «Том Сойер Фест», и речь в проекте, который получил грант губернатора, идет об особняке на улице Труда, 89, где каждый четверг добровольцы чистят старинные кирпичные стены и в целом приводят запущенное историческое здание бывшей типографии в порядок.



«Благодаря гранту в нашей мастерской будет не только три сколоченных нами стола и прожектор, но и кое-что поприличнее из оборудования и инструментов (попозже вам покажем). А еще мы укрепим оконные проемы мастерской и стены в пристрое первого этажа, установим санузел и освещение», — говорится в паблике челябинского «Том Сойер Феста».

Кроме того, по словам организаторов, весь деревянный декор, который волонтеры снимали с разрушающихся домов в Нагорном квартале и спасли от гибели за последние пять лет, будет не только отреставрирован совместными усилиями, но и выставлен на западном фасаде Труда, 89.

