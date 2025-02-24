Продажи книг Александра Пушкина в Челябинске выросли на 40%

Жители города увлеклись русской классикой

В январе 2025 года жители Челябинска в два раза чаще, чем год назад, покупали произведения русских классиков. При этом продажи книг Александр Пушкина выросли на 40%. В 2024 году рост интереса к отечественной литературе относительно 2023-го составлял только 14%. Такие цифры ИА «Первое областное» назвали в пресс-службе «Авито».

Аналитики отмечают, что вместе с ростом продаж растет и предложение книг. Благодаря этому повышается их доступность. Цены за год снизились на 10%.

Кроме произведений Александра Пушкина, по объему продаж в январе 2025 года в Челябинске лидировали книги Федора Достоевского, Николая Гоголя, Михаила Лермонтова и Ивана Гончарова. Все эти писатели относятся к Золотому веку русской литературы.

По данным платформы, продажи русской классики в Магнитогорске выросли на треть.