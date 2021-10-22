Про уральского летчика, который успешно посадил в поле самолет с 200 пассажирами, снимут фильм

Над кино начала работать команда режиссера Сарика Андреасяна, автора фильмов «Кома» и «Мамы»

Про уральского летчика Дамира Юсупова снимут художественный фильм. Летчик известен тем, что смог посадить самолет «Уральских авиалиний» с вышедшим из строя двигателем прямо на кукурузное поле. Об этой истории снимет фильм кинокомпания братьев Андреасян.



Напомним, что инцидент с лайнером Airbus A321 произошел в 2019 году. Во время пассажирского рейса в двигатель попала птица, и самолет начал резко терять высоту. В критичной ситуации Дамир Юсупов решил посадить самолет прямо на кукурузное поле рядом с аэродромом Жуковским в Подмосковье. Благодаря мастерству пилота весь экипаж и пассажиры — в общей сложности 233 человека — остались в живых, отделавшись легкими травмами.

Как рассказал Дамир Юсупов, он через друзей познакомился с режиссером Сариком Андреасяном и его командой. В киношколе Андреасяна давно мечтали снять фильм о событиях, связанных с посадкой, и они попросили Дамира стать консультантом фильма.

«Мне уже поступило предложение создать фильм, но предложенный сценарий был вымышленным и сильно отличался от правды, поэтому пришлось отказать. Мне все-таки нравятся фильмы, основанные на реальных историях, и в этот раз я согласился посодействовать и быть консультантом», — рассказал Дамир Юсупов.

Сейчас уже вовсю идет работа над сценарием. Дамир принимает активное участие в его создании. Съемки планируют начать в 2022 году.

«Эта история о судьбе человека. О его долгом и непростом пути к своей мечте — стать летчиком. История о хрупкости бытия. О том, как близость смерти стряхивает с людей наносную шелуху и возвращает им ясность восприятия», — описывает фильм Дамир.

Напомним, что режиссер Сарик Андреасян уже десять лет снимает фильмы для широкой аудитории. Он режиссер лент «Кома» (2020 год), «Землетрясение» (2016 год), «Мамы» (2012 год) и десятков других фильмов, которые выходят в прокат на большом экране.