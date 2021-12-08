Про булочки, великую миссию и Наума Орлова — что думают о Театре драмы руководители театров Челябинска

Собрали несколько историй в честь юбилея одного из старейших театров области

Челябинский драмтеатр им. Наума Орлова празднует столетний юбилей. Уже 9 декабря в зале театра состоится праздничный капустник, в котором примут участие актеры, заезжие режиссеры, столичные звезды и, конечно, зрители и друзья театра.

Мы попросили руководителей других театров Челябинска рассказать о проектах и спектаклях, своих воспоминаниях и историях, связанных с Театром драмы им. Наума Орлова.

Галина Братышева, директор Молодежного театра

Как и у всякого челябинца, у меня приятные воспоминания, связанные с Театром драмы. Я студенткой еще бегала на «Маленькие трагедии», с однокурсниками мы пытались достать билеты на гастрольные спектакли. В институте культуры на театральном отделении нам «драму» приводили как образец театра. Помню, на какой-то гастрольный проект мы сначала пытались в переходе билеты купить, а потом пробирались в театр самыми разными способами. Мальчишки с нашей группы притворялись буфетчиками — брали подносы с булками, вроде как помочь. И заходили в зрительный зал. А я однажды просилась у администраторов: «Пожалуйста, пустите меня, очень, очень надо». С тех пор я сама сквозь пальцы смотрю на то, как пускают на наши спектакли студентов театрального. Из памятных для меня спектаклей могу назвать «Номер 6» и «Август. Округ Осейдж». У Молодежного с Театром драмы особые отношения, очень теплые и дружеские. Когда в нашем здании был ремонт, именно «драма» пустила нас на свою малую сцену. Мы нежно любим Театр драмы!

Илья Коломейский, директор Камерного театра

Лично я буквально вырос в Драме, моя театральная жизнь там началась. Я был совсем еще маленьким, а мама приводила меня в драмтеатр. Видел и помню самого Наума Орлова, Владимира Макарова. Многие спектакли оставили сильное впечатление, некоторые сцены до сих пор возникают вдруг в памяти, наполняют эмоциями. Такой, например, «Похороните меня за плинтусом» , «Скамейка» тоже потрясающая. Для меня Театр драмы — проводник в мир театра. Неудивительно: столетний опыт! Мы с Викторией Николаевной Мещаниновой (главный режиссер Камерного театра. — Прим. ред.) регулярно посещаем премьеры Театра драмы, были практически на всех спектаклях. Вот 18 декабря пойдем на «Мой блистательный развод», а перед Новым годом с нетерпением ждем премьеру «12 стульев».









Елена Ильченко, директор Театра кукол





С драмой я активно начала знакомиться в конце 90-х, во времена своего студенчества. Мы, девчонки, в институте культуры считали: если парень ведет в драму, у него самые серьезные намерения)))). Особенно тогда гремела «Чума на оба ваши дома» по Григорию Горину в постановке Наума Орлова. Билетов было просто не достать. А если серьезно, то челябинский драматический — это основательность, школа, традиции и неизменный знак качества русского репертуарного театра. Причем это не заскорузлая самодостаточная академичность, а открытость и готовность к экспериментам. Любимые спектакли — это любимые актеры. Борис Петров в «Портрете Дориана Грея» Житинкина и «Мнениях сторон» Вадима Данцирега, Михаил Гребень в «Алексее Каренине» режиссера Сигарева. Из последнего — Николай Осминов в «Номере​ шесть» Чащина. Интересны работы Николая Осминова и как режиссера-постановщика и художника. Желаю и дальше любимому театру гармоничного развития, репертуарного равновесия и неизменной любви и внимания зрителей!









Евгений Гельфонд, художественный руководитель Нового Художественного театра





Я консерватор, и для меня актерская труппа Наума Орлова до сих пор остается эталонной. Я ходил на спектакли еще в школе, в старших классах выбирал постановки с Андреем Торховым, Александром Мезенцевым. Актерский состав тех лет потрясающий, он задавал высоченную планку. На сцене показывали не чудеса техники, а мощные актерские работы, в которых артисты существовали сердцем. И в первую очередь для меня «Драма» — театр актерского искусства, а не постановок. Много работ запомнил: «Поминальная молитва», «Зеленая зона», «Квадратура круга». Да, была целая плеяда мощных спектаклей, доказывающих, что Театр драмы — действительно главный театр Челябинска.









Владимир Досаев, директор Театра оперы и балета им. Глинки





Еще когда я работал директором магнитогорского театра и организовывал фестиваль «Театр без границ», Челябинский театр драмы был его постоянным участником. Выступления этого коллектива всегда производили фурор. Особенно мне запомнился спектакль «Поминальная молитва» режиссера Владимира Гурфинкеля. Сегодня театр драмы имени Наума Орлова, бесспорно, является одним из ведущих учреждений культуры нашего региона. От всего сердца поздравляю коллег со столетним юбилеем, желаю вдохновения, процветания, грандиозных премьер и преданного зрителя!

















Александр Березин, директор театра «Манекен»





Культурная жизнь миллионного Челябинска, какой она должна быть, весьма разнообразна. Это конгломерат видов искусства, жанров, традиций и эпатажа, творческих идей и направлений. Это невообразимый тензор в многомерном пространстве. Для меня наш театр драмы есть некий фундамент, общий центр тяжести, начало координат, краеугольный камень и та самая «печка, от которой». Миссия его выходит далеко за рамки постановки драматических спектаклей. Сам факт его существования некими невидимыми нитями сдерживает нас от хаоса, от роста энтропии искусства. Таково, простите за многословие и высокопарность, мое представление о том, что называется Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова. Многие лета!





Редакция Первого областного информагентства присоединяется к поздравлениям и желает Театру драмы им. Наума Орлова новых проектов, творческих успехов и восхищенных зрителей.

Напомним, что творческий капустник в честь юбилея театра состоится 9 декабря в 19:00.