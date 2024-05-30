Примерить роль Икара: на Аркаиме готовят необычный мастер-класс

Обжигать крылья и падать в море не придется

Заповедник «Аркаим» открывает летний сезон этнофестивалем евразийских народов. Для южноуральцев готовят два десятка мероприятий. Разбираемся, почему стоит отправиться в Брединский район с 7 по 9 июня.

Как рассказали в музейном комплексе, в программе праздника — спектакли, концерты, конкурсы и ярмарка традиционных ремесел. Актеры Нового художественного театра проведут читку православного фэнтези «Лавр», московская группа «Петр Валентинович» исполнит свои фолк-хиты, а мастера-ремесленники проведут семь занятий по народному творчеству.

Самым загадочным интерактивом станет изготовление крыльев Икара. Необычную конструкцию научит создавать челябинский мастер Ольга Мацюк. После обучения ученики выстроятся в настоящий птичий клин.





Также Ольга научит искусству создания воздушного змея из бамбука. Вместе с мастером ученики запустят готовые конструкции в небо на фестивале воздушных змеев.

Каждый вечер для туристов планируют проводить традиционные забавы и игры, в том числе прыжки через костер. Считается, что так люди могут очиститься от негативной энергии, болезней, порчи и сглаза.