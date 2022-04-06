Челябинские секонд-хенды рассказали, ждать ли одежду из Европы

Узнаем, есть ли проблемы с поставками и что с ценами на бэушные вещи

Челябинские секонд-хенды ждут притока новых клиентов после ухода Zara, H&M и других брендов. В магазинах с б/у по-прежнему можно найти вещи зарубежных марок и одеться за сравнительно небольшие деньги. Но в то же время владельцы магазинов настороже и пытаются предсказать, как введенные санкции отразятся на бизнесе.



Журналист Первого областного информагентства связался с представителями секонд-хендов и узнал, взлетят ли цены, с какими брендами секонд-хенды пока прощаются и продолжат ли поставлять вещи из Европы.

«Импортозамещение в секонд-хенде сейчас невозможно»

Владельцы магазинов не представляют, чем можно заменить европейский секонд-хенд. Сейчас одежду привозят из Англии, Голландии или Ирландии. Вещи в контейнеры сдают местные жители, все собранное отправляют на сортировочные фабрики, а потом переправляют в другие страны.

Такая система постепенно зарождается в России — например, в Челябинске ненужную одежду можно сдать в контейнеры проекта «Вещеворот». Но предприниматели относятся к отечественному «секонду» с подозрением.

«Отечественный секонд-хенд уступает по качеству европейскому. В России даже в бутиках от иностранных брендов одежда хуже по качеству, чем в секонд-хенде. Все дело в том, что к нам попадает одежда, которую в Европе шили для внутреннего рынка. Для собственного пользования. Для российских магазинов шьют уже из других материалов и на порядок хуже, и всё быстрее изнашивается», — объясняет владелица секонд-хенда «Окей» Оксана Каёва.

Ещё один плюс европейского секонд-хенда — это подходящий российскому рынку размерный ряд.

«С азиатским секонд-хендом не все так гладко — если наш 50-й размер соответствует европейскую 50-му, то азиатский 50-й — это абсолютно другой размер. В Азии люди меньше, и большие размеры почти не шьют», — комментирует маркетолог сети «Мегахенд» Юлия Кузьмина.

Вещи для секонд-хендов сейчас сдают в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Но собранные объемы невелики.

«Российский секонд-хенд постепенно развивается, и товар не такой уж плохой, как некоторые считают. Но главное — не хватит объемов, чтобы заполнить полки в магазинах. Сдают излишки, и после введения санкций вполне возможно, что сдавать вещи будут еще реже», — считает заместитель гендиректора сети «Кипарис» Лариса Шильман.

Что с поставками?

Новости о санкциях и ограничениях заставили предпринимателей вздрогнуть. Но на товар секонд-хенда санкций не объявляли. Тем не менее предприниматели готовятся к возможным проблемам с поставками. Владелица Оксана Каёва забронировала несколько мешков на оптовой базе. Так одежды должно хватить до конца августа 2022 года.

«Буквально на днях пришло новое поступление на региональную оптовую базу, где закупают вещи для секонд-хендов. Контейнеры с вещами удалось перетащить через таможню уже в марте, после начала спецоперации», — рассказывает владелица секонд-хенда «Окей» Оксана Каёва.

Сетевые секонд-хенды тоже подчеркивают, что без товара не останутся.

«Проблем с поставками нет. На складе большие запасы одежды, среди них много брендовых вещей известных закрывшихся маркетов», — комментирует маркетолог сети «Мегахенд» Юлия Кузьмина.

В то же время предприниматели отмечают, что главная сложность, с которой сейчас столкнулись поставщики, — это перевод денег за товар в Европу. В начале марта ввели ограничения на заграничные транзакции. Например, с Visa и Mastercard не получится перевести деньги на счет иностранного банка, а из иностранного банка — в Россию.

Уходит одежда от Harley-Davidson

Одежда Harley-Davidson может исчезнуть даже из секонд-хендов. В начале марта американская компания приостановила поставку всей своей продукции в Россию.

«Одежда Harley-Davidson сортировалась отдельно, и я закупала ее для магазина. Это фирменные футболки, толстовки. Но сейчас поставщик ушел, и я распродаю остатки», — рассказывает Оксана Каёва.

В то же время челябинский дилерский центр Harley-Davidson продолжил работать.

Цены в секонд-хендах

Вещи из Европы покупают за евро, и стоимость закупа во время скачка курса увеличилась на 40—50%.

«Нужно понимать, что мы закупаем не по биржевому курсу, а брокерскому. Самый дорогой курс, по которому мне пришлось покупать, — 140 рублей за евро. Расплачивались на момент сделки. Но повышать цены на товар я не буду, все акции сохраняю», — комментирует Оксана Каёва.

О повышении цены на товар сообщили в сети «Кипарис».

«Мы вынуждены были немного поднять цены на джинсы, брюки, текстиль для дома. Но подъем некритичный — 10—20%. То есть по факту товар стал дороже на 50—100 рублей, многие покупатели этого даже не замечают», — сообщила заместитель гендиректора сети «Кипарис» Лариса Шильман.

В «Мегахенде» уверяют, что цены на товар в магазине не повышали. На деле в магазине в ТРК «Гагарин Парк» джинсы с нового завоза стоят от 1400 рублей, платья — от 800 рублей, а футболки — от 700 рублей. Цены на куртки и пальто достигают 2500 и 3000 рублей.

Мужская рубашка в секонд-хенде «Мегахенд» стоит 1399 рублей

Женская футболка за 749 рублей

Как отмечают покупатели, ценник в «Мегахенд» всегда были высокими, и в сети действует система скидок по дням. А старый товар распродают за 190 рублей.





В секонд-хенде «ЗигЗаг Удачи» на Комсомольском проспекте цены не изменились. Джинсы стоят порядка 1000 рублей, футболки — в районе 350 рублей, а куртки — от 1500 рублей. И это без учета скидок, которые действуют почти всю неделю.





О снижении интереса к секонд-хендам речи не идет, в залах по-прежнему много посетителей. Более того: челябинская сеть «ЗигЗаг Удачи» заявила об открытии трех новых магазинов в России. Уже в апреле новые секонд-хенды открываются в Екатеринбурге, Туле и Калуге.