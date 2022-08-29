Премьеру спектакля «Трудный экзамен» по просветительской пьесе покажут на марафоне «Знание»

Посмотреть представление можно будет онлайн 2 сентября на площадках Российского общества «Знание»

2 сентября в Москве на площадке Российского академического молодежного театра состоится премьера спектакля «Трудный экзамен» по пьесе автора-дебютанта 29-летней Гульнары Искалиевой из Астрахани, победившей в конкурсе общества «Знание». Постановка станет завершающим мероприятием федерального просветительского марафона «Знание», который пройдет с 31 августа по 2 сентября, сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».

Цель спектакля — показать молодым зрителям, насколько важно расширять кругозор и стремиться к знаниям не только в определенной области, но и в самых разных сферах. А еще при помощи сюжетной линии взаимоотношений отца и сына ребятам покажут, что они не одиноки и все проблемы возможно решить.

Главные роли в постановке сыграют известный актер, телеведущий и шоумен Михаил Башкатов, восходящая звезда кино Марк Эйдельштейн и актриса театра и кино, лауреат премии «Золотая маска» Дарья Екамасова.

«Каждому подростку всегда кажется, что проблемы, с которыми он сталкивается, — они вселенского масштаба. Наш спектакль, на мой взгляд, несет не только просветительскую, но и терапевтическую функцию и позволяет донести до ребят, что все не так страшно. Спектакль длится всего один акт, не больше часа. Это удобный для ребят формат, поэтому считаю, что молодежь обязательно должна его посмотреть»,— сказал Михаил Башкатов.

Кроме того, Российское общество «Знание» разработает специальную онлайн-инструкцию, благодаря которой школьные и студенческие театральные студии смогут поставить пьесу на своих площадках, записать ее на видео и принять участие в конкурсе, результаты которого объявят в декабре этого года в Москве.

Премьера спектакля «Трудный экзамен» даст старт театральному фестивалю «Знание. Театр», который пройдет с 21 сентября по 2 ноября на площадках Владивостока, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. В его программу войдут тематические лекции, мастер-классы и экспертные круглые столы от ведущих театральный деятелей России.

Подробнее о марафоне «Знание» читайте в нашем материале.