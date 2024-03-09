Премьеру фильма «Уральская ярость: „Черные ножи“ — освободители Европы» покажут на ОТВ

Проект приурочен ко Дню народного подвига, отмечаемого в Челябинской области 11 марта

11 марта на телеканале ОТВ состоится премьера фильма «Уральская ярость: „Черные ножи“ — освободители Европы», посвященного подвигам Уральского добровольческого танкового корпуса. Съемки фильма проходили в Челябинске, Златоусте и поселке Нагорном, а весь реквизит предоставили южноуральские предприятия, передает ИА «Первое областное».

Уральский добровольческий танковый корпус являлся уникальным соединением: абсолютно все — от пуговиц до оружия — закупалось на народные пожертвования. Служили в его составе только добровольцы из Челябинской, Свердловской, Пермской областей. Попасть туда хотели все: на одно место претендовали до 18 парней и мужчин. И в результате на войну уходили лучшие. Это подтверждают их подвиги, совершенные на Курской дуге, при освобождении Украины и Польши и при взятии Берлина, Праги и Львова.

Немцы называли уральских добровольцев «Дивизией черных ножей», а все потому, что у каждого из них был танковый нож в черных ножнах и с вороненной гардой.

Для боевых сцен Челябинский тракторный завод предоставил настоящий танк Т-34 времен Великой Отечественной войны, Златоустовский машиностроительный завод — противотанковое ружье Дегтярева, Златоустовская оружейная фабрика — клинки НР-40 — те самые «черные ножи». Кроме того, на съемки были привезены бронеавтомобиль БА-64 и советский тяжелый мотоцикл М-72.

Участие в фильме приняли члены военно-исторического клуба «Эхо войны», актеры «Нового художественного театра» и театра «Манекен», воспитанники ансамбля танца «Велена». Музыку написали композиторы из Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Сведением саундтрека занимался звукорежиссер челябинского академического театра драмы Олег Стерхов, а закадровый текст читал актер «Нового художественного театра» Алексей Зайков. Историки давали режиссерам и сценаристам ценные советы.

«По странному и непонятному стечению обстоятельств деятели культуры Челябинской области интереснейшую тему военных приключений Уральского добровольческого танкового корпуса до недавнего времени напрочь игнорировали. И если в Перми или в Екатеринбурге про победы уральских танкистов написаны книги и сняты фильмы, функционируют даже специализированные музеи, то в Челябинске нет ни того, ни другого, не третьего. Мы решили исправить эту недопустимую ситуацию»,— сказал продюсер фильма Роман Грибанов.

По его словам, миссия фильма — вернуть челябинцам историческую память, рассказать языком кино об удивительных подвигах их предков.

Смотрите премьеру фильма в понедельник, 11 марта, в 20:00 на ОТВ.

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