Премьеру «Чемоданчик из детства» покажет челябинская театральная студия

Это совместный проект актеров «Манекена» и «Пространства Свободы» Алексея Тетюева

Челябинская студия «Театральное Пространство Свободы» сыграет премьерный спектакль о детстве и воспоминаниях о беззаботном времени. Режиссером-постановщиком выступит Алексей Бутин, а роли сыграют артисты театральной студии и театра «Манекен».

«Чемоданчик из детства» — воспоминание о забавных историях из детства, которые были у каждого. Постановка приправлена музыкальными номерами, видеорядом и песнями, написанными специально для этого спектакля.

«Творческая группа ставила своей задачей создание спектакля, который даст возможность детям получить ответы на волнующие вопросы, а взрослым лучше понять детей», — поделились в студии.

Спектакль покажут 13 ноября в 19 часов на Свободы, 2. Возрастное ограничение: 6+.