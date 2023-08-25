Премьеру «Бабри» в российских кинотеатрах перенесли на 16 сентября

Билеты на показы в Челябинске теперь не купить

Премьеру нового кинохита «Барби» Греты Гервиг в России снова перенесли. Она должна была состояться 9 сентября. В Челябинске показы ранее анонсировали в кинотеатре «Знамя» и сети «Мягких кинотеатров».



В кинотеатрах КРК «Мегаполис», ТРК «Алмаз» и «Фокус» на 9 сентября уже продавали билеты. Сейчас расписание на этот день с сайта сети убрали.

По данным журнала «Бюллетень кинопрокатчика», пиратский прокат фильма в России теперь начнется на неделю позже, 16 сентября.

Причина простая — цифровой релиз «Барби» перенесли на 12 сентября. А значит высококачественной версии фильма в сети еще нет.

При этом студия Red Head, которая занимается дубляжом «Барби» на русский, уже закончила озвучку картины. В российской версии Марго Робби и Райан Гослинг заговорят привычными голосами актеров Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова.

Тем временем в Америке «Барби» уже готовят к выпуску в IMAX с дополнительными сценами после титров.