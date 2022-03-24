Премьера «Трех сестер» в Челябинске: «Никакой Москвы не существует»

Накануне премьеры поговорили с режиссером Марком Букиным о том, почему сестер — девять, где находится Москва и зачем молодым зрителям Чехов

В Челябинском Театре драмы молодой режиссер из Перми () ставит спектакль «Три сестры». Премьера состоится 25 и 26 марта.— У меня есть ответ из ощущений, нелогичный. Я не считаю, что современная драматургия — это плохо, а классика — это хорошо. Дело не в этом. Мне как режиссеру необходимо отстранение. Я занимаюсь исследованием человека, в том числе и самого себя. Современная драматургия не дает мне дистанции. Все равно что в зеркало смотреть.

Режиссер Марк Букин

— Не получается даже задавать вопросы! Я знаю ответы, понимаю, почему происходит так или эдак. Я же сам тут тоже потому же.— Наоборот. Именно сейчас, именно сегодня она очень актуальна. Вопрос не в Москве. Никакой Москвы не существует. Сколько бы раз я ни читал пьесу, не вижу буквальности в Москве. У человека тонкого, глубокого думающего всегда есть невыполнимая мечта. Москва — такая мечта, которая никогда не осуществится.— Именно. И сестры испытывают фантомные боли. Любимов в свое время поставил гениально на Таганке! Открывалась арьерсцена — задняя часть, которая выходит на улицу, — а там она, Москва, башни Кремля. Все настоящее, рядом, иди! Так что дело не в Москве.

Из материалов к спектаклю (художник-постановщик Дмитрий Разумов, видеохудожник Андрей Платонов)

— Их не девять, их три. Три сестры, которых мы застаем в разных временных отрезках жизни. Мы домысливаем юный возраст — это прошлое, знаем средний возраст — настоящее и предполагаем будущее.— На мой взгляд, вопрос, что нам делать со временем, которое нам даровано, — самый важный для Чехова. Это спектакль о времени, о его течении.— И вода тоже. Поэтому мы решили заглянуть в жизни сестер до и после. Это не новый прием, никакое не открытие. Я уже ставил «Чайку», в ней было три Нины Заречных. Мне как режиссеру интересно вот так расчленять человека и его исследовать: какими были три сестры и какими будут? Они говорят: мы будем работать, мы переживем... Как переживут? Мне стало интересно исследовать эту дистанцию.И потом... Когда на сцену выходят Татьяна Геннадьевна Каменева, Елена Геннадьевна Дубовицкая, Галина Александровна Степанова — это же... эпоха! Это невозможно сыграть и загримировать так нельзя — актрисы такого масштаба сами по себе носители смыслов.— Да что значит «чеховские времена»? Мы занимаемся временем вне времени.— В чеховское время не было телефонов. Тут нет ни одного чеховского предмета. Это театр, в нем свое время. Да, не будет ни платьев с кринолинами, ни мундиров, ни фраков. Мы с художником-постановщиком Дмитрием Разумовым создаем вымышленный мир. Какая тут эпоха? Да бог его знает. Я бы так сказал: события происходят в течение последнего столетия.— Кто угодно. Это могут быть и молодые люди 14—18 лет, и зрители зрелого и старшего возраста. Уверен, молодым все будет понятно — это не про людей, которые жили где-то когда-то, а про то, что происходит с ним сегодня, с современным зрителем. Этот спектакль предложит пищу для размышлений как прокачанному театроведу, так и человеку, который даже пьесу не читал.Могу сказать, что если человек придет посмотреть на историческую эпоху — он не получит ожидаемого. Если интересуют музейные экспонаты — то не надо идти в театр, лучше посмотреть фильм или полистать фотоальбом.

Бэкстейдж к спектаклю отсылает напрямую к «Сталкеру» Тарковского

— Конечно. В Перми мы так и делаем. Неделю назад я был в вашем Камерном театре на спектакле «Сын»: там два дня шли открытые обсуждения с режиссером.— Нет, и я объясню почему: спектакль и так не короткий. Людям надо как-то уехать домой. Но в целом я с удовольствием за поговорить. Зритель оказывается иногда умнее режиссера, это нормально.— Долго, согласен. Это с антрактами, с поклонами. Мы сейчас стараемся уплотнить действие, вот прямо сейчас этим занимаемся.— Да, моя. Театр драмы пошел на это, и я очень благодарен, что молодому режиссеру доверили большую сцену.