Премьера оперы «Петр I» в Челябинске пройдет в марте

Спектакль о жизни выдающегося правителя готовили специально для театра имени Глинки

В Челябинском театре оперы и балета вовсю готовятся к новому спектаклю — опере «Петр I». Уникальное произведение станет мировой премьерой: грандиозный проект создавали с нуля. Когда челябинцы увидят историю о первом российском императоре, рассказали в театре имени Глинки.

Оперу обещают впечатляющую и масштабную: она расскажет о правителе во времена Русско-шведской войны, поэтому в спектакле покажут и величие русской армии, и настоящее народное единство перед лицом опасности.

Композитор — профессор Московской государственной консерватории Михаил Богданов. Также над спектаклем работают режиссер и заслуженный деятель искусств России Иркин Габитов (Мариинский театр), народный художник России Вячеслав Окунев, заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова и сценограф Виктория Злотникова, главный балетмейстер Большого театра Беларуси, премьер Мариинского театра (1996—2022) Игорь Колб.

Опера будет в трех действиях. Для ее создания поднимали оригиналы писем великого императора и его современников. Как уже рассказывал корреспондент ИА «Первое областное», зрители «услышат» и войну со шведами, где хор исполнит колыбельную на шведском языке, и арию Екатерины Первой, и русские хвалебные хоровые песни.

Премьера состоится 22 и 23 марта. Возрастное ограничение 12+.