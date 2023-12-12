Премьера нового старого спектакля состоится в «Театральном пространстве свободы» в Челябинске

Режиссер Алексей Тетюев придумал иммерсивный визит к Деду Морозу





«У нас это премьера. Да, форма иммерсивного спектакля осталась, название то же, но содержание другое. Это такая концепция: дети ходят в гости к Дедушке Морозу, но каждый год он рассказывает им новые сказки. Получается такой импровизированный театр Деда Мороза», — рассказал режиссер и руководитель Театрального пространства свободы Алексей Тетюев.