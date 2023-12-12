В «Театральном пространстве свободы» готовят новогоднюю сказку «А Дед Мороз дома?». Это иммерсивный спектакль, то есть дети активно участвуют в действии, а именно: приходят в гости к настоящему Деду Морозу, помогают ему украшать елку, пьют с ним чай, слушают его истории и помогают главным героям.

Такая форма была придумана год назад и нашла хороший отклик. Поэтому в «Театральном пространстве свободы» решили в этом году наполнить ее новым содержанием.

«У нас это премьера. Да, форма иммерсивного спектакля осталась, название то же, но содержание другое. Это такая концепция: дети ходят в гости к Дедушке Морозу, но каждый год он рассказывает им новые сказки. Получается такой импровизированный театр Деда Мороза», — рассказал режиссер и руководитель Театрального пространства свободы Алексей Тетюев. 
На этот раз Дед Мороз расскажет историю, которую написала драматург Дарья Метелица. Новогодний спектакль будут играть с 26 по 30 декабря и с 2 по 7 января на площадке Svoboda2. 