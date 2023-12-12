«У нас это премьера. Да, форма иммерсивного спектакля осталась, название то же, но содержание другое. Это такая концепция: дети ходят в гости к Дедушке Морозу, но каждый год он рассказывает им новые сказки. Получается такой импровизированный театр Деда Мороза», — рассказал режиссер и руководитель Театрального пространства свободы Алексей Тетюев.На этот раз Дед Мороз расскажет историю, которую написала драматург Дарья Метелица. Новогодний спектакль будут играть с 26 по 30 декабря и с 2 по 7 января на площадке Svoboda2.
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