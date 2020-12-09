Премьера балета «Дон Кихот» готовится в оперном театре Челябинска

Костюмы, декорации и реквизит для постановки подарил труппе Большой театр.

Балет «Дон Кихот» — это уже второй спектакль, готовящийся в Челябинске в рамках соглашения о сотрудничестве с Большим театром России, — первым была опера «Богема» Джакомо Пуччини.

Особо трогательно и замечательно в этой истории то, что авторами художественного оформления спектакля были Василий Дьячков и Сергей Бархин, великий театральный художник, который ушёл из жизни несколько недель назад. На сцене Большого театра «Дон Кихота» играли с 1999 года.

Над новой хореографической редакцией спектакля работает главный балетмейстер челябинского театра Юрий Выскубенко, который в своё время выступал в спектакле в партии Базиля.

«У нас очень своеобразной получилась джига — яркий и динамичный танец. Мы создали юморную сценку в таверне, где матросы увлечены одной девушкой. Кроме того, у нас появилось новое романтическое адажио Китри и Базиля. Это единственный момент, когда главные герои остаются наедине. Здесь используется неоклассическая хореография, при этом стилистическая канва балета не нарушается», — так рассказал об особенностях постановки хореограф Юрий Выскубенко.

Премьера балета «Дон Кихот» намечена на 13 и 14 февраля 2021 года.