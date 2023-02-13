Предпоказ фильма «Портной из Бруклина» с Сергеем Пускепалисом состоялся в Челябинске

Посмотреть последнюю работу актера пришел губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Накануне в челябинском кинотеатре имени А. С. Пушкина состоялся предпоказ фильма «Портной из Бруклина», одну из главных ролей в котором сыграл актер Сергей Пускепалис. Увидеть последнюю работу заслуженного артиста России пришли губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной, друзья и коллеги Сергея Пускепалиса. Также предпоказ картины посетили партнер актера по фильму Юрий Ваксман, режиссер Евгений Серов и продюсер Олег Жаров, передает журналист ИА «Первое областное».

Обращаясь к залу, Алексей Текслер подчеркнул, что Сергей Пускепалис очень любил Челябинскую область и часто сюда приезжал. Год назад именно в этом кинотеатре он представлял научно-популярный фильм «Аркаим. Колесница времени».

«Премьерные показы его последнего проекта проводятся у нас в Челябинской области. Первый состоялся в Магнитогорске, теперь — в Челябинске, это по-настоящему символично. Он всегда стремился показать людям то, что ему интересно. Сергей был человеком с большим сердцем, настоящим другом, настоящим товарищем, и его мягкая манера общения приводила к безусловному доверию, которое было и на экране, и в жизни»,— отметил губернатор.

Показ фильма прошел при поддержке правительства Челябинской области и Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020. Основатель Фонда Ирина Текслер отметила, что фильм очень серьезный и точно понравится всем, кто любил Сергея Пускепалиса и на экране, и в жизни.

«У нас только добрые, теплые воспоминания о нем как о большом человеке, о большом патриоте нашей Родины, о том, как он любил Россию. С 2014 года он постоянно ездил на Донбасс. Он постоянно помогал местным жителям. Мне кажется, он всегда останется примером для нас»,— сказала Ирина Текслер.

После показа фильма творческая группа пообщалась со зрителями.

Предпремьерный показ фильма «Портной из Бруклина» прошел 10 февраля в Магнитогорском драматическом театре им. А. С. Пушкина — том самом, где в 2000-х годах Сергей Пускепалис занимал пост главного режиссера.

Известный актер и режиссер погиб в ДТП 20 сентября 2022 года в Ярославской области. Приобретенный им для защитников Донбасса микроавтобус, в котором находился сам актер, столкнулся с грузовиком, а затем выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру.