Праздничный переполох: в Челябинске прошла премьера фильма «Новогодний ол инклюзив»

Режиссер, актеры и продюсеры фильма — уральцы

Сегодня, 20 октября, в Челябинске прошла премьера новогодней семейной комедии режиссера Олега Асадулина «Новогодний ол инклюзив». Это картина про праздничный переполох с непредсказуемыми сюжетными поворотами и остроумными диалогами. О том, как прошла презентация фильма, читайте в нашем материале.



По словам учредителя Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирины Текслер, Челябинск меняется. Он превращается в своего рода киностолицу. В городе проходит все больше премьер, а в регионе снимаются сериалы и полный метр.





«Мы с удовольствием поддержали премьеру этого фильма, прежде всего, потому, что и кинопродюсерская компания, и режиссер, и несколько актеров — наши, челябинские, в том числе дети — воспитанники киношколы Феникс-синема из разных городов Южного Урала. Чудесная картина про новогодний переполох, которая, я уверена, создаст праздничное настроение», — сказала Ирина Текслер.

В съемках принимали участие дети из Сатки, Миасса, Челябинска, Еманжелинска и Златоуста.

«В фильме снимались юные актеры из Челябинской области, и они показали себя лучшей стороны: снимались наравне со взрослыми актерами, выдерживали темп съемок, сложные погодные условия — это был март. Для детей это был захватывающий процесс, они довольны, довольны и мы», — отметила продюсер Алеся Пантелеева.





У воспитанников киношколы все отлично получилось, заметила продюсер Феникс-синема Арина Романова. По ее словам, теперь компания задумалась о создании на Урале кинокластера.

«Чтобы кино состоялось, должно сойтись много факторов, и мне кажется, все совпало, в том числе и атмосфера за кадром. Когда везде царит дружелюбие и позитив, как было у нас, тогда все получается. Кино — это, прежде всего, энергия, и эту энергию у нас получилось донести», — поделился актер, исполнивший роль уголовника по прозвищу Малой.

Режиссер Олег Асадулин признался, что мечтает снять кино в Челябинске. Он поблагодарил земляков и свою семью — всех, кто пришел на премьеру.





«Получилась картина с „расколами“ — зрители увидят актерские вещи, которые мы обычно не раскрываем, на титрах рекомендую не уходить. Там много не вошедшего, нам жалко было не показать это зрителю», — отметила актриса Олеся Судзиловская.

По общему мнению съемочной команды, кино получилось.

«Это настоящая семейная комедия, это юмор и позитив, я уверен, что фильм понравится зрителям самых разных поколений, зарядит всех добротой. И последнее слово — жирно подчеркнуть», — сказал продюсер картины, уроженец Екатеринбурга Александр Златопольский.

Главные роли в картине исполнили Ян Цапник, Александр Златопольский, Олеся Судзиловская, Юля Александрова, Роман Попов, Сергей Селин, Наталья Потапова, Екатерина Соломатина, Алексей Базанов, Данила Якушев.

