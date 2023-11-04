Праздничный концерт «Народов много — Родина одна» прошел в парке Гагарина в Челябинске

Гостей мероприятия развлекали народные творческие коллективы

Сегодня, 4 ноября, в Челябинске отмечают День народного единства. Одно из праздничных мероприятий прошло в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина. На празднике под названием «Народов много — Родина одна» перед гостями выступили различные творческие коллективы со всей области, передает ИА «Первое областное».

Народные гуляния развернулись около главной сцены у фонтана. Гоcтей мероприятия развлекали творческие коллективы номерами, подчеркивающими национальное и культурное многообразие нашей страны. Во время праздничного концерта к гостям праздника обратился председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.

«Сложно описать эмоции и чувства, которые мы в этот день испытываем. Этого праздника ведь раньше не было, он достаточно молодой. И сейчас, когда наша страна проходит через испытания, он приобрел свою значимость. Сейчас мы прекрасно понимаем, что такое единение многонационального народа. В этом всегда традиционно была сила нашей страны. И сейчас, как никогда раньше, этот праздник имеет такое колоссальное значение»,— сказал Олег Гербер.

Кульминацией праздника стал гигантский многонациональный хоровод, символизирующий единство всех народов Челябинской области и России в целом.