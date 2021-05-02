Праздничная программа «Пасхальный перезвон» состоялась в Челябинске

Встретить праздник на пасхальную ярмарку пришли сотни горожан

Сегодня, 2 мая, у ледовой арены «Трактор» в Челябинске прошла концертная программа «Пасхальный перезвон», посвященная Светлой Пасхе. Горожане не только посмотрели номера и представления учеников музыкальных школ и профессиональных артистов, но приняли участие в увлекательных мастер-классах. Подробнее рассказали в пресс-службе управления культуры администрации Челябинска.

Гости праздника вместе с самыми маленькими челябинцами увлеченно расписывали деревянные заготовки в форме яиц, создавали обереги для дома и делали цветы из картона, бумаги и салфеток. Также челябинцы осваивали искусство оригами и приняли участие в экскурсии-беседе «Православные храмы Челябинска».

«Малыши раскрашивали пасхальные яйца фломастерами, красками и карандашами под руководством опытного мастера-педагога. Родители помогали самым маленьким гостям ярмарки держать кисти и смешивать краски, а еще подсказывали, какой цвет лучше использовать для росписи яиц. Создать куклу-оберег для дома из лоскутков гостям помогали сотрудницы челябинских библиотек»,— рассказали в пресс-службе городского управления культуры.

На площадке у ледовой арены мини-представление, основанное на повести Николая Лескова «Житие одной бабы», показали актеры Нового художественного театра. Затем гостей развлекали скоморохи, в которых перевоплотились актеры театра «Манекен», и учащиеся челябинских школ искусств.

Следующие мастер-классы пройдут 4 и 7 мая. Подробнее о них можно узнать здесь.