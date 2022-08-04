Пожар на складе Ozon: рассказываем, что будет с заказами

Пять простых вопросов от пользователей сервиса

Соцсети Ozon завалили вопросами о том, что будет с заказами, которые везут со склада в Подмосковье. Напомним, что 3 августа на Новорижском шоссе сгорел один из крупнейших складов маркетплейса. В здании находились десятки тысяч товаров. Разбираемся, что изменилось в работе Ozon и стоит ли вообще сейчас что-то заказывать в интернет-магазине.



Можно сейчас сделать заказ на Ozon?

Да, Ozon работает. У маркетплейса помимо склада в «Истре» еще около десяти складов по России. Ближайший от Челябинска — в Екатеринбурге. Мы попробовали сделать заказ 4 августа, и это удалось без заминок. Время доставки то же, что и раньше, — около шести дней.

А если я сейчас случайно закажу товар со сгоревшего склада?

Как сообщают в Ozon, это невозможно, все товары со сгоревшего склада убрали из приложения и сайта. Товар можно выбрать только с действующих складов.

Как узнать, с какого склада везут мой товар? Вдруг как раз с того, где произошел пожар?

Нужно посмотреть статус заказа в приложении или на сайте. Многим приходит уведомление: «Заказ был со склада, на котором произошел пожар. Если с товаром все в порядке, выберем для доставки новую дату, если он повредился — отменим его».

Если сообщения не было, скорее всего, товар везут с другого склада. Чтобы убедиться в этом, лучше написать в службу поддержки в приложении (через личный кабинет в разделе «Мой Ozon», вкладка «Помощь») или в сообщениях в группе во «ВКонтакте». Отвечают оперативно.

Когда я получу заказ, если он со склада, где произошел пожар?

Точных дат нет. Ozon не знает, какие товары целы, а какие нет. После пожара все нужно проверить. Если товар в порядке, его доставят позже.

Если товар пострадал, вернут ли деньги?

Да. В службе поддержки сообщают, что тогда заказ отменят и вернут деньги. Обычно средства возвращают за 2—3 дня с момента отмены.