Повар мишленовского ресторана назвал челябинские пельмени лучшими в своей жизни

Участники телепроекта «Повара на колесах» прошлись по нескольким ресторанам города

В Челябинске сняли выпуск телепроекта «Повара на колесах» для Первого канала. В нем ресторатор из Санкт-Петербурга Алексей Алексеев и бренд-шеф из Грузии Марина Наумова проехались по нескольким челябинским ресторанам и оценили местную кухню.



Алексей — повар из Санкт-Петербурга. Он стажировался и работал в нескольких мишленовских ресторанах в Хельсинки, Барселоне и Копенгагене. Его коллега по шоу Марина Наумова — шеф из Грузии, чемпион мира по кулинарии 2008 года.



Больше всего участникам шоу понравилось в ресторане «Уральские пельмени». Алексей особенно выделил пельмени с косулей и «Урал».

«Пять баллов. Лучшие пельмени, которые я когда-либо ел»,— прокомментировал ресторатор.

Эпизоды в ресторанах в шоу смешаны с экскурсией по основным городским достопримечательностям — Кировке, Историческому музею и другим. Повара хвалили не только еду, но и город.

«Я думал, это будет промзона и никакой зелени, а тут все наоборот», — говорит Алексей Алексеев.

Финалом выпуска стал кулинарный батл двух поваров. Главное правило соревнования — готовить только из местных продуктов. Для этого ведущие шоу закупились продуктами на челябинском рынке. Состоялась битва на кухне ресторана Envy.