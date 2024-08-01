«Потому что Челябинск — родной город Бориса Рыжего»: в центре внимания главного литературного форума окажется уральский поэт

Южноуральцам покажут байопик Семена Серзина о писателе

Ставший традиционным челябинский форум «Рыжий фест» в этом году отметит первый юбилей — пять лет — и обратится не только к теме семьи, но и к творчеству поэта Бориса Рыжего, который в этом году мог отпраздновать свое пятидесятилетие. Литератору решили посвятить отдельную программу «Страница 505» с кинопоказом, спектаклями и перформансами. Об этом рассказали организаторы фестиваля.

Главным событием станет показ биографического фильма «Рыжий», который выйдет в прокат в начале сентября, и встреча с исполнителем главной роли Евгением Алехиным. Как рассказали организаторы форума, «Рыжий» — это история о недооцененном поэте, ироничном и свойском, общающемся с бандитами и литераторами, дерущемся у ларьков и сидящем в отделениях милиции. Именно Борис Рыжий, яркий и многогранный, подарил название челябинскому книжному фестивалю.

«„А почему называется „Рыжий фест“?“ — отвечала на этот вопрос столько раз, что уже сбилась со счета. Потому что Челябинск — родной город поэта Бориса Рыжего, чья короткая жизнь, кажется, вместила целую эпоху», — рассказала писатель, программный директор Южно-Уральской книжной ярмарки Ульяна Бисерова.

Помимо кинопоказа, на «Рыжем фесте» покажут спектакль студии-театра «Манекен» «Повесть о рыжем поэте», основанный на поэзии Бориса Рыжего, а также воспоминаниях его друзей-поэтов и супруги поэта Ирины Князевой. Еще одним сюрпризом станет постановка Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В. Я. Шишкова «Красивые, как никогда». В основе постановки — стихи уральского поэта.

Напомним, литературный форум пройдет в Челябинске 27, 28 и 29 сентября в Центре международной торговли. Среди приглашенных звезд — Леонид Юзефович, Яна Вагнер и Виктор Ремизов.