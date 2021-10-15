Портреты женщин, переживших рак, представят в Челябинске на фотовыставке

Фотовыставка «Женственность без причин» откроется в публичной библиотеке 21 октября

Организатором фотовыставки «Женственность без причин» выступила некоммерческая организация «Жить дальше». Ее цель — показать и рассказать истории женщин, переживших рак либо продолжающих лечение. Эти девушки и женщины и стали моделями. Для них не устраивали никаких фотосессий: героини проекта выглядят максимально естественно.



«Эту идею мы вынашивали больше двух лет. Участницы проекта хотят вдохновить других женщин, которые проходят лечение от рака груди. На собственном примере героини показывают, что всё самое совершенное, красивое и созидательное у них еще впереди. Ведь женственность просто есть в каждой женщине», — формулирует идею директор НКО «Жить дальше» Александра Симонова.

Проект НКО включает не только фотовыставку, но и лекции онкопсихолога, мастер-класс от дизайнера, групповые и персональные бесплатные консультации онколога — все мероприятия пройдут на площадке Областной универсальной научной библиотеки.

«Наша фотовыставка — это не про историю болезни, а про жизнь после нее. Это возможность напомнить людям, насколько хрупкой и беззащитной может быть женщина перед лицом болезни и насколько сильной она становится, когда бросает все силы на борьбу с диагнозом», — говорит соучредитель АНО «Жить дальше» онкопсихолог Галина Теске.



Выставка «Женственность без причин» откроется в выставочном зале на третьем этаже публичной библиотеки 21 октября в 17:00 и продлится до 19 декабря.