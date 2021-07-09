Портрет Федора Конюхова украсил улицу чилийского города Вальпараисо

Именно там начнется одиночная экспедиция путешественника через Тихий океан

Два чилийских художника Самми Эспиноза Олеа и Синтий Агилер Эспиноза нарисовали портрет Федора Конюхова на улице города Вальпараисо. Вальпараисо — одна из мировых столиц стрит-арта. Кроме того, в декабре этого года именно там начнется легендарная экспедиция Конюхова: путешественник намерен в одиночку переплыть Тихий океан.



Художники изобразили Конюхова в стиле мурализма — монументальной мексиканской живописи. Они не стремились добиться точного портретного сходства, но хотели создать яркий и эмоциональный образ русского путешественника.

Над рисунком работали два дня.



«Сама мысль связать великого русского путешественника с Вальпараисо была захватывающей. Нам захотелось рассказать историю этого человека и его невероятных путешествий, подчеркнуть, что его поддерживают по всему миру»,

— пояснили художники.

Федор Конюхов уже успел оценить свой портрет. Рисунок стал для него приятной неожиданностью, и на своей странице в «Фейсбуке» он отметил, что надеется встретиться с художниками и лично пообщаться.



Напомним, что Федор Конюхов совершит переход через Тихий океан на катамаране NOVA. Путешественник планирует проплыть на нем от Южной Америки до Австралии за 100—120 дней.