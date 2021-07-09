Два чилийских художника Самми Эспиноза Олеа и Синтий Агилер Эспиноза нарисовали портрет Федора Конюхова на улице города Вальпараисо. Вальпараисо — одна из мировых столиц стрит-арта. Кроме того, в декабре этого года именно там начнется легендарная экспедиция Конюхова: путешественник намерен в одиночку переплыть Тихий океан.
Художники изобразили Конюхова в стиле мурализма — монументальной мексиканской живописи. Они не стремились добиться точного портретного сходства, но хотели создать яркий и эмоциональный образ русского путешественника.
Над рисунком работали два дня.
«Сама мысль связать великого русского путешественника с Вальпараисо была захватывающей. Нам захотелось рассказать историю этого человека и его невероятных путешествий, подчеркнуть, что его поддерживают по всему миру»,
— пояснили художники.
Федор Конюхов уже успел оценить свой портрет. Рисунок стал для него приятной неожиданностью, и на своей странице в «Фейсбуке» он отметил, что надеется встретиться с художниками и лично пообщаться.
Напомним, что Федор Конюхов совершит переход через Тихий океан на катамаране NOVA. Путешественник планирует проплыть на нем от Южной Америки до Австралии за 100—120 дней.
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