Попкорн и солнце: в Челябинске стартует летний сезон кино под открытым небом

Рассказываем о четырех площадках, куда можно сходить

Теплая погода, лето, время каникул и отпусков благоволят началу кинопоказов в парках и скверах. В Челябинске посмотреть фильмы под открытым небом можно будет сразу на нескольких площадках.

В парке Гагарина фильмы будут крутить в летнем театре каждую субботу в 22:00. На июнь в подборку вошли «Снежная королева», «Свадьба в Малиновке», «Начало», «На войне как на войне» и «Собака на сене».

Фестиваль уличного кино, который в прошлом году проходил каждую пятницу у фонтана в парке Гагарина, также анонсировал старт сезона с 14 июня. Подробности и афиша пока держатся в секрете. Напомним, год назад челябинцам на фестивале показывали короткий метр, снятый молодыми режиссерами за последние 10 лет.

В Арт-сквере на набережной реки Миасс фильмы будут показывать по пятницам. Открытие кинопоказов состоится 1 июня в 18:00, в программе — «Сказка о царе Салтане».

В Саду Победы кинопоказы традиционно проходят в 14:00 в выходные дни. Этим летом к марафону отечественной классики и детских мультиков добавятся фильмы для слепых — короткометражки, адаптированные тифлокомментариями.

Возрастное ограничение 12+.