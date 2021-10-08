Помирать — так с вирусом

В Челябинске стартовал прокат двадцать пятого фильма бондианы «Не время умирать». Внимание: в тексте есть спойлеры

Похоже, что в 25-м фильме про агента 007 его создатели попрощались не только с Дэниэлом Крейгом как исполнителем главной роли, но и, собственно, с Джеймсом Бондом как героем. Корреспондент ИА «Первое областное» сходил на премьеру «Не время умирать», и решил, что прощание (если это прощание) очень своевременно. Потому что уходить надо вовремя. Не возвращаясь. Строго говоря, No time to die можно перевести не только как «Не время умирать», но и как «Нет времени умереть». Большая разница, правда?







25-й фильм про Джеймса Бонда стал самым проблемным. То режиссера на ходу меняют, то Дэниэл Крейг ногу во время съемок сломает, то пандемия ковида отложит кинорелиз аж на полтора года, заставив продюсеров аж трижды тратиться на рекламную кампанию картины.

Что взамен ожидания? Да, в общем-то, почти все, что ждешь. Или — почти ничего.



Продолжение сюжетной линии, начатой еще в «Казино рояль» (самой по себе неплохой, кстати). Бонд, в который раз безуспешно пытающийся уйти наконец на заслуженный отдых и опять поссорившийся с любимой женщиной. Загадочный и страшный вирус, его переносчики-нанороботы (Анатолий Чубайс, уверен, счастлив). Главный злодей, создавший его. Погони, перестрелки, драки, обязательная водка-мартини (но и не без вискарика в перерывах), часы Omega с «сюрпризом», перевернутые автомобили (разумеется, практически все — исключительно английских марок). В который раз уже изувеченный Aston Martin DB5, начавший еще в «Голдфингере» 1964 года и зачем-то вернувшийся в этом фильме Aston Martin V8 из «Искры из глаз»\The Living Daylights 1987 года...



«Не время умирать» полон этих самоцитирований из других фильмов бондианы, основанных то ли на самолегендировании, то ли на встроенной рекламе (франшиза вообще была едва ли не пионером по части масштабного product placement).







И Крейг, безусловно, лучший из тех, кто играл Бонда (прости меня, сэр Шон Коннери). Первый, показавший 007 как нормального человека и развивающуюся личность, а не просто агента-диверсанта, трахающего всех проходящих мимо женщин просто потому, что ну а как иначе. И Леа Сейду, сбросившая по сравнению с предыдущим эпизодом килограммов восемь-десять и оттого совсем уж какая-то бесподобная. И Рами Малек, которому роль злодея-отравителя идет больше, чем роль Фредди Меркюри.



И все вот это вот на 2 часа 43 минуты, в течение которых ты либо улыбаешься, потому что ты уже где-то это видел, либо безуспешно пытаешься объяснить сидящей рядом молодой подруге, что тут откуда взялось и почему дело обстоит именно так, а не иначе. Просто потому, что других фильмов о Бонде (во всяком случае, не с Крейгом в главной роли) она почти не видела.

Ну а что дальше-то?



А все печально. Потому что в современном мире нет места Джеймсу Бонду. Во всяком случае, тому Джеймсу Бонду, что существовал все свои 60 лет. Все враги побеждены. «Спектр» — уничтожен. Главный враг (он же — сводный брат) Эрнст Ставро Блофельд — мертв. Лучший друг («братишка» из ЦРУ Феликс Лейтер) — мертв. Спецномер с лицензией на убийство отобрали в пользу молодой негритянки (в которой нет ну никакого секса, на мой взгляд, но экивок в сторону MeToo и Black lives matter сделан), и будущее службы — за ней.



Джеймс Бонд, этот символ холостого белого мужчины гетеросексуальной ориентации, сторонника жесткого метода решения проблем, любителя женщин, тачек, карт, хороших часов, костюмов и выпивки, теперь в роли «обычного» счастливого мужа и отца маленькой дочки? Ну так и шампанское бывает не только Bollinger 1964 года, но и «детским», безалкогольным. Только шампанское ли это?



К тому же, все оригинальные романы Яна Флеминга давно закончились. И, кажется, закончились британские мужчины-актеры подходящей расы, возраста, уровня таланта, привлекательности и физических кондиций. Крейг давно заявил, что закончил с этой ролью. А 007 играли только британцы. Да что там — The United kingdom of Great Britain уже давно не империя с собственными интересами по всему миру. В этом смысле она тоже закончилась.





Значит, пора уходить. И цифра 25 красивая. Юбилейная

Крейг (или все-таки Бонд?) закончил красиво. Да, в конце фильма Бонд погибает. Впервые за 60 лет. Прямо как в советских фильмах про войну, вызвав огонь на себя. Но — спасши мир, уничтожив главного злодея и обеспечив спасение любимой женщины и первого в серии собственного ребенка. И не было в закадровых титрах старой доброй фразы James Bond will return.







Крутое и правильное решение. Уходить надо вовремя. Надеюсь, что Бонд не вернется. Один печальный опыт того, как можно испоганить легенду, мы уже видели в «Звездных войнах» и их 7—8—9-й частях. Второго как-то не хочется.



Хотя, конечно же, бабло победит. Как всегда.