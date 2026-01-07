Получить пластиковую «Пушкинскую карту» южноуральцы смогут с 12 января

Переоформить онлайн уже можно через «Госуслуги»

С 2026 года юные жители Челябинской области должны переоформить «Пушкинскую карту». Получить пластиковый вариант можно будет с 12 января в офисах ВТБ, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, с этого года банком-оператором программы стал ВТБ, поэтому всем держателям «Пушкинской карты» нужно заново регистрировать свой «пропуск в мир культуры». Это можно сделать в отделении банка или же онлайн — через приложение «Госуслуги Культура». Клиенты ВТБ могут оформить карту в приложении банка.

В 2026 году на балансе карты снова будет 5 тысяч рублей. Их можно потратить на билеты в театры, музеи и на концерты. До двух тысяч можно потратить в кинотеатрах.