Полсотни участников собрал трейловый забег на ярмарке «На Рудниках» в Челябинской области

Спортивные соревнования организовали и для участников с ПОДА

Второй день Ярмарки «На Рудниках» начался со спортивной программы. Трейловый ярмарочный забег в гору собрал полсотни участников разных возрастных категорий, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Спортсмены из разных городов Челябинской области стартовали с главной площади ярмарки около промышленного ангара. Трехкилометровый маршрут пролегал через гору Слюдяную. Забраться на нее для некоторых участников оказалось сложным испытанием.

«Спортивный забег по пересеченной местности мы проводим во второй раз. В прошлом году участников было гораздо меньше. Ярмарка растет и собирает не только мастеров и ремесленников, но и спортсменов. Сегодня бегуны отметили, что наша трасса отличается суровым характером»,— прокомментировал Андрей Акимов, заслуженный тренер России, организатор ярмарочного забега.

Победителей забега наградили в каждой возрастной категории, дополнительно отметили героев, которые первыми покорили гору Слюдяную. Награждение провела многократная чемпионка мира Анна Устинова, руководитель благотворительного некоммерческого проекта ярмарка «На Рудниках».





Продолжили спортивную программу старты по о-ориентированию. Этот вид соревнований предназначен для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Для успешного прохождения дистанции следует научиться правильно читать карту и пройти все контрольные пункты, время нахождения на дистанции на результат не влияет.





Программа ярмарки «На Рудниках» продолжается.

