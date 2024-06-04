Полнометражный документальный фильм снимут о театрах Челябинска

Производством картины займется московская студия

Фонд поддержки регионального кинематографа подвел итоги конкурса «Россия — взгляд в будущее», посвященного региональным трендам. В число победителей, которые получат поддержку Союза кинематографистов России, попал проект «Театры Челябинска».

Производством полнометражной документалки займутся режиссеры Наталья Бабкина, Елизавета Березняк, Алиса Соколова и Софья Лисин. Киностудией выступит «Остров», что выпустил такие картины, как «Александр Солженицын. Раскаяние», «ДНО», «Империя балета», «Кресты», «Рожденные в СССР».

На конкурс фильмов, посвященных развитию регионов, были представлены 284 работы от авторов из 60 регионов России. Призовой фонд составил 150 миллионов рублей, его направят на поддержку не только полнометражных киноальманахов, но и короткого метра.