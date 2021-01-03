«Огни большого города»
К\т им. Пушкина, 18:20, 12+
Билеты: 200—350 рублей

Трогательная немая история, снятая Чарли Чаплином в эпоху уже звукового кино. Красивая слепая девушка, влюбленный бродяга и случайный миллионер, который то выступает благодетелем, то злодеем, то орудием нелепой случайности. Фильм считается лучшей романтической комедией в мире, по мнению Американского института киноискусства. И прекрасным примером гения Чаплина — он тут автор сценария, режиссер, продюсер, композитор и исполнитель главной роли.

Полная афиша событий для всей семьи вот ЗДЕСЬ.

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