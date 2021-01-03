«Огни большого города»
К\т им. Пушкина, 18:20, 12+
Билеты: 200—350 рублей
Трогательная немая история, снятая Чарли Чаплином в эпоху уже звукового кино. Красивая слепая девушка, влюбленный бродяга и случайный миллионер, который то выступает благодетелем, то злодеем, то орудием нелепой случайности. Фильм считается лучшей романтической комедией в мире, по мнению Американского института киноискусства. И прекрасным примером гения Чаплина — он тут автор сценария, режиссер, продюсер, композитор и исполнитель главной роли.
Полная афиша событий для всей семьи вот ЗДЕСЬ.
А еще мы собрали все интересные события каникул ДЛЯ ДЕТЕЙ.
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом