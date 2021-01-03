Показы шедевров Чаплина и другие интересные события январских каникул

Смотрим немое кино на большом экране и выбираем другие развлечения на каждый день праздников в нашей полной афише

«Огни большого города»

К\т им. Пушкина, 18:20, 12+

Билеты: 200—350 рублей



Трогательная немая история, снятая Чарли Чаплином в эпоху уже звукового кино. Красивая слепая девушка, влюбленный бродяга и случайный миллионер, который то выступает благодетелем, то злодеем, то орудием нелепой случайности. Фильм считается лучшей романтической комедией в мире, по мнению Американского института киноискусства. И прекрасным примером гения Чаплина — он тут автор сценария, режиссер, продюсер, композитор и исполнитель главной роли.



Полная афиша событий для всей семьи вот



А еще мы собрали все интересные события каникул



К\т им. Пушкина, 18:20, 12+Билеты: 200—350 рублейТрогательная немая история, снятая Чарли Чаплином в эпоху уже звукового кино. Красивая слепая девушка, влюбленный бродяга и случайный миллионер, который то выступает благодетелем, то злодеем, то орудием нелепой случайности. Фильм считается лучшей романтической комедией в мире, по мнению Американского института киноискусства. И прекрасным примером гения Чаплина — он тут автор сценария, режиссер, продюсер, композитор и исполнитель главной роли.Полная афиша событий для всей семьи вот ЗДЕСЬ А еще мы собрали все интересные события каникул ДЛЯ ДЕТЕЙ