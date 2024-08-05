«Покажут уличную культуру»: на улицы Челябинска выйдут скейтбордисты, брейкдансеры и мастера граффити

Лучших отберут для всероссийского конкурса

В предстоящую субботу, 10 августа, в Челябинске пройдет региональный этап конкурса уличной культуры «Кардо». Его участники расскажут об улицах, искусстве и андеграунде через несколько направлений: хип-хоп, брейкинг, граффити, скейтбординг, воркаут, трюки на BMX и самокатах, а также трикинг — спорт, сочетающий боевые искусства, гимнастику и брейк-данс.

Соревнования пройдут на двух площадках: в Арт-сквере и скейт-парке «Динамо» в парке Гагарина. Все желающие, в чьих венах течет любовь к уличной культуре, покажут свои умения, чтобы отправиться на финал премии в Ставрополь, где, помимо награждения лучших, для более чем двух с половиной тысяч участников со всей России проведут специальные лекции, мастер-классы, соревнования и концерты.

Специальным гостем фестиваля в Челябинске станет коллектив Bad Balance — одна из первых рэп-групп в СССР.

Принять участие в отборочном этапе «Кардо» может любой челябинец. Все подробности — в группе мероприятия в соцсетях.